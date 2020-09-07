Что услышали российские журналисты от Лукашенко

Свое первое большое интервью после выборов, которые прошли 9 августа, действующий глава государства дал в своей официальной резиденции - минском Дворце Независимости. Утром 8 сентября туда прибыли главный редактор RT Маргарита Симоньян, ведущий программы "России-1" Евгений Рожков, главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян и корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий.

В разговоре с представителями российских государственных СМИ Александр Лукашенко затронул тему непрекращающихся в Беларуси протестов, насилия в отношении демонстрантов со стороны правоохранительных органов, а также высказался о членах Координационного совета белорусской оппозиции. DW приводит наиболее яркие цитаты белорусского президента в изложении российских журналистов.

О жестких действиях силовиков

Один из заданных Лукашенко вопросов касался силовых задержаний мирных граждан представителями правоохранительных органов. Как свидетельствуют сами пострадавшие, а также многочисленные видеозаписи с места событий, участников акций жестоко избивали как на улицах городов во время задержаний, так и после них в изоляторах. Порой под руку белорусскому ОМОНу и представителям других силовых структур попадали те, кто не участвовал в протестах, в частности, среди пострадавших - десятки журналистов, в том числе и российских. Однако, по мнению Лукашенко, насилие было оправданным.

"Это были первые горячие эмоции того времени, - заявил он. - Омоновцев нельзя упрекать, потому что они защитили страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это мое единственное мнение" (цитата в пересказе Евгения Рожкова для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1").

На прошлой неделе ООН сообщила о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в ходе акций протеста в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Эксперты ООН по правам человека получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками. Местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек до сих пор неизвестны их родственникам.

Об акциях протеста и о тех, кто за ними стоит

На вопрос журналистов о том, кто, по мнению Лукашенко, заинтересован в поддержке протестного движения в Беларуси, президент заявил о вмешательстве других государств, а также о возникновении особого класса внутри страны:

"С одной стороны, это причины внешние. За всем стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. Но есть причины и внутренние - это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс буржуйчиков, которые хотят власти" (цитата в пересказе Евгения Рожкова).

На протяжении предвыборного периода, а также после 9 августа Лукашенко неоднократно обвинял "внешних врагов" в попытках дестабилизировать ситуацию в Беларуси, при этом состав "недружественных", по его заявлениям, стран постоянно менялся. Так, еще до проведения президентских выборов Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Уже после выборов он начал обвинять во вмешательстве Польшу, Чехию, Нидерланды, Украину и США.

О задержании Колесниковой

После того, как 14 августа в Беларуси был создан Координационный совет белорусской оппозиции, Александр Лукашенко начал избавляться от оппозиционеров посредством принудительной высылки их из страны или возбуждения в их отношении уголовных дел. Сегодня погранкомитет Беларуси подтвердил задержание члена Координационного совета Марии Колесниковой, которая якобы планировала бежать в Украину. Лукашенко не оставил этот факт без внимания в своем интервью.

"Я в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать на Украину, потому что у нее там сестра. И я, как пограничник, считаю, что ее задержали правильно", - привел слова Лукашенко Рожков.

В понедельник, 7 сентября, Мария Колесникова была похищена в центре Минска. Как сообщал новостной портал tut.by со ссылкой на слова очевидца, около 10 утра возле Национального художественного музея неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. После публикации официальной версии белорусских властей о попытке бегства Колесниковой в Украину в Координационном совете усомнились в правдивости этой информации. "Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено: тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", - заявил ТАСС член Координационного совета Максим Знак. Кроме того, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что Марию Колесникову не смогли вывезти из Беларуси, потому что при попытке депортации она разорвала свой паспорт.

О Координационном совете

"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди, - заявил далее Лукашенко. - Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина" - цитирует белорусского президента редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

Лукашенко знаком по крайней мере с несколькими членами президиума Координационного совета - например, с Павлом Латушко, который был министром культуры с 2009 по 2012 год. Кроме того, он поздравлял Светлану Алексиевич по случаю присуждения ей Нобелевской премии в 2015 году.

О своем нахождении у власти

В разговоре с российскими журналистами Лукашенко признал, что "засиделся" во власти.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал белорусского президента Рожков.

Вместе с тем покидать свой пост Лукашенко не намерен: "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - цитирует его Роман Бабаян.

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