ЦБ РФ ожидает более крупный и длительный спад экономики, чем в пандемию

На 58-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 22 апреля (время московское).
++02.05++
Мир должен ввести против России налог за войну, заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Всемирного банка в поддержку Украины. "Такой налог за войну должен налагаться на все без исключения торговые операции с РФ - на все экспортные и импортные, финансовые операции, которые не заблокированы", – сказал Зеленский. По его словам, собранные таким образом средства должны быть направлены на восстановление "всего, что Россия разрушила этой войной". По мнению Зеленского, этот налог должен применяться к любому другому агрессору, а средства от него будут направляться жертве войны.
++01.20++
Спад российской экономики в текущих условиях будет большим по масштабу и продолжительности, чем во время пандемии коронавируса, считают аналитики Центробанка РФ. "В марте российская экономика вошла в фазу спада в результате беспрецедентных санкционных мер и сворачивания деловых связей с Россией многими зарубежными компаниями. В отличие от краткосрочного "коронакризисного" спада, произошедшего во втором квартале 2020 года, текущий спад с высокой вероятностью носит трансформационный, структурный характер и будет большим по масштабу и продолжительности при любых сценариях", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Эксперты обращают внимание на очень высокий уровень неопределенности и отмечают, что вопрос о скорости и масштабе спада экономики и о периоде ее восстановления является дискуссионным.
++00.45++
Министр обороны США Ллойд Остин намерен 26 апреля на военной базе Рамштайн в Германии провести встречу с коллегами из ряда стран, посвященную войне России против Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, на встречу приглашены не только министры обороны стран НАТО. Речь на ней пойдет об обеспечении безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе, поэтому обсуждаться будут не только вопросы предоставления оружия украинской армии в настоящее время.
++00.10++
На весенней встрече Международного валютно-финансового комитета (МВФК) МВФ впервые в истории организации не был принят совместный коммюнике, поскольку этому воспрепятствовала Россия. "Россия отказалась от принятия совместного коммюнике МВФК в связи с содержащимися в нем необъективными и политизированными оценками российских действий на Украине, которые выходят за рамки мандата МВФ", - говорится в заявлении российского Минфина.
Как сообщила нынешняя председательница МВФК, министр финансов Испании Надия Калвиньо, проект коммюнике поддержало "подавляющее большинство" 189 участников встречи, о содержании документа царило "почти полное единогласие". Министры финансов призывали к немедленному прекращению войны в Украине и указывали на экономические последствия войны, имеющие "глобальное значение".
Хроника событий 21 апреля 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 21 апреля 14.00 - 23.59 >>>
Смотрите также:
-
Война в Украине - 21.04.2022
Автомобиль с потрескавшимся стеклом в городе Ирпень под Киевом. Также в фотохронике войны в Украине от 20 апреля: глава Евросовета Шарль Мишель в Бородянке, в Буче продолжают хоронить жертв, эвакуация жителей и пострадавшая мечеть в Мариуполе, боевые действия в Харьковской области, украинский флаг над Москвой. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
-
Война в Украине - 21.04.2022
63-летний житель Ирпеня, которого было видно издалека на первом снимке за рубкой дров, готовит еду на костре около своего дома, разрушенного во время российского обстрела. Город продолжает оставаться без водопровода, электричества и газа.
-
Война в Украине - 21.04.2022
Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе визита в Киев 20 апреля пообещал Украине дальнейшую поддержку в обороне от российской агрессии: "Вы не одни, мы рядом с вами и сделаем все, чтобы оказать вам поддержку и позаботиться о том, чтобы Украина выиграла войну". Эта фотография сделана во время посещения Бородянки.
-
Война в Украине - 21.04.2022
Житель села Кухари Киевской области Анатолий показывает корреспонденту информационного агентства Reuters погреб, в котором вместе с соседями укрывался во время российского вторжения.
-
Война в Украине - 21.04.2022
Спустя три недели после освобождения Бучи от оккупации здесь продолжают хоронить жертв войны - мирных жителей, убитых солдатами РФ или погибших из-за отсутствия необходимой помощи и невыносимых условий. Тела передают родственникам после проведения следственных действий для предстоящих судебных процессов.
-
Война в Украине - 21.04.2022
33-летняя воспитательница детского сада Марина Наумец умерла во время оккупации Бучи в подвале многоквартирного дома, в котором семья скрывалась во время оккупации - на глазах мужа и троих своих детей. Вероятно, не выдержало сердце. Временную могилу выкопали во дворе… Муж Марины Иван Драгун и один из сыновей, 12-летний Володя, после похорон на кладбище в Буче, 20 апреля.
-
Война в Украине - 21.04.2022
Дым над территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе, 20 апреля. Утром на следующий день, 21 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии города и о том, что последние силы украинской стороны остались на "Азовстали". Владимир Путин приказал отменить штурм этой промышленной зоны и обеспечить плотную блокаду.
-
Война в Украине - 21.04.2022
71-летняя жительница Мариуполя Тамара около разрушенного жилого дома. В городе до сих пор находятся десятки тысяч мирных жителей - по некоторым оценкам, более 100 тысяч человек. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".
-
Война в Украине - 21.04.2022
По гуманитарному коридору из Мариуполя, организованному 20 апреля, удалось выехать четырем эвакуационным автобусам, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Власти Украины продолжают попытки организации гуманитарных коридоров.
-
Война в Украине - 21.04.2022
Мариупольская мечеть, 20 апреля. Мечеть и исламский культурный центр были открыты в этом украинском городе в 2007 году. Прообразом архитектуры стала мечеть Сулеймание в турецком Стамбуле.
-
Война в Украине - 21.04.2022
По данным Министерства культуры и информационной политики Украины на середину апреля, в ходе войны на территории страны пострадало более 80 религиозных учреждений, из них около 30 являются памятниками истории и архитектуры. Снимки можно увидеть в фотогалерее DW "Украинские церкви и храмы. Разрушения и следы войны".
-
Война в Украине - 21.04.2022
Далее - три фотографии с линии фронта в Харьковской области. Украинский военнослужащий за рулем грузового автомобиля.
-
Война в Украине - 21.04.2022
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" Вооруженных сил Украины во время стрельбы в Харьковской области.
-
Война в Украине - 21.04.2022
Короткий перекур. Украинский солдат на линии фронта в Харьковской области. 21 апреля Россия ответила отказом на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о "пасхальном перемирии".
-
Война в Украине - 21.04.2022
Весна в Киевской области… Возвращающиеся в Украину аисты обнаруживают на полях и лугах такие вот непривычные предметы.
-
Война в Украине - 21.04.2022
В берлинском театре-ревю "Фридрихштадтпаласт" 20 апреля прошел вечер солидарности, на котором выступили артисты Ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. На месте перед зрителями и участниками выступил посол Украины Андрей Мельник, а по видеосвязи обратился мэр Киева Виталий Кличко.
-
Война в Украине - 21.04.2022
Число людей, вынужденных покинуть Украину из-за войны с Россией, уже превысило 5 миллионов. Об этом 20 апреля сообщило Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR). Среди них - сестры Катя и Варя вместе с мамой, которых приняла в свой дом голландская семья в Гааге. Отец остался в Киеве.
-
Война в Украине - 21.04.2022
"Россия убивает детей" - надпись на украинском языке во время антивоенной акции около посольства РФ в столице Таиланда Бангкоке. С начала войны в Украине погибли 208 детей, более 370 детей ранены. Такие данные по состоянию на 21 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора в Киеве.
-
Война в Украине - 21.04.2022
"Россиянки, ваши мужья и сыновья насилуют украинок" - плакат на акции протеста около консульства России в польском Гданьске. Аналогичные акции уже много дней проходят в разных городах и странах мира - после публикации свидетельств о таких преступлениях российских военных, которые сейчас расследуются.
-
Война в Украине - 21.04.2022
В качестве постскриптума - украинский флаг над "Москвой". Деревня Москоу (Moscow) находится в шотландском графстве Ист-Эршир. Название, вероятно, происходит от "Moss-hall" или "Moss-haw". Нынешний вариант появился после войны 1812 года, когда в этом регионе осели беженцы и пленные из России.
Автор: Николай Пермяков