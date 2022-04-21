ЦБ РФ ожидает более крупный и длительный спад экономики, чем в пандемию

На 58-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 22 апреля (время московское).

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Мир должен ввести против России налог за войну, заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Всемирного банка в поддержку Украины. "Такой налог за войну должен налагаться на все без исключения торговые операции с РФ - на все экспортные и импортные, финансовые операции, которые не заблокированы", – сказал Зеленский. По его словам, собранные таким образом средства должны быть направлены на восстановление "всего, что Россия разрушила этой войной". По мнению Зеленского, этот налог должен применяться к любому другому агрессору, а средства от него будут направляться жертве войны.

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Спад российской экономики в текущих условиях будет большим по масштабу и продолжительности, чем во время пандемии коронавируса, считают аналитики Центробанка РФ. "В марте российская экономика вошла в фазу спада в результате беспрецедентных санкционных мер и сворачивания деловых связей с Россией многими зарубежными компаниями. В отличие от краткосрочного "коронакризисного" спада, произошедшего во втором квартале 2020 года, текущий спад с высокой вероятностью носит трансформационный, структурный характер и будет большим по масштабу и продолжительности при любых сценариях", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Эксперты обращают внимание на очень высокий уровень неопределенности и отмечают, что вопрос о скорости и масштабе спада экономики и о периоде ее восстановления является дискуссионным.

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Министр обороны США Ллойд Остин намерен 26 апреля на военной базе Рамштайн в Германии провести встречу с коллегами из ряда стран, посвященную войне России против Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, на встречу приглашены не только министры обороны стран НАТО. Речь на ней пойдет об обеспечении безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе, поэтому обсуждаться будут не только вопросы предоставления оружия украинской армии в настоящее время.

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На весенней встрече Международного валютно-финансового комитета (МВФК) МВФ впервые в истории организации не был принят совместный коммюнике, поскольку этому воспрепятствовала Россия. "Россия отказалась от принятия совместного коммюнике МВФК в связи с содержащимися в нем необъективными и политизированными оценками российских действий на Украине, которые выходят за рамки мандата МВФ", - говорится в заявлении российского Минфина.

Как сообщила нынешняя председательница МВФК, министр финансов Испании Надия Калвиньо, проект коммюнике поддержало "подавляющее большинство" 189 участников встречи, о содержании документа царило "почти полное единогласие". Министры финансов призывали к немедленному прекращению войны в Украине и указывали на экономические последствия войны, имеющие "глобальное значение".

Хроника событий 21 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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