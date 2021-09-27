Глава ЕЦБ не видит риска роста инфляции в еврозоне

Резкий рост цен в еврозоне на фоне пандемии коронавируса все же не дает оснований полагать, что уровень инфляции будет выше, чем ожидалось, заявила в понедельник, 27 сентября, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступая на слушаниях в комитете Европарламента.

Среди причин роста цен в Европе Лагард упомянула требования профсоюзов повысить работникам заработную плату, сложности с доставкой товаров и высокую стоимость энергоносителей. Однако "есть все основания полагать, что эти факторы не будут длительными" и в течение 2022 года их влияние снизится, указала она.

Уровень инфляции в еврозоне недавно поднялся до 3 процентов, что стало наивысшим показателем за последнее десятилетие. ЕЦБ по-прежнему придерживается своей политики низких процентных ставок, поскольку считает рост цен временным.

В Германии ожидают роста инфляции

Однако немецкий федеральный банк ожидает в следующем году роста инфляции в ФРГ. А экономисты Центрального банка Германии предполагают, что с сентября до конца этого года темпы роста цен могут временно достигнуть четырех - пяти процентов. Согласно прогнозу экономистов, в начале 2022 года рост цен ощутимо замедлится, но до середины года уровень инфляции все еще будет превышать два процента.

ЕЦБ может завершить программу помощи европейской экономике

Согласно инсайдерской информации, в ЕЦБ взвешивают возможность уже весной завершить кризисную программу помощи экономике, начатую в связи с пандемией коронавируса.

По данным источников, скептики в руководстве ЕЦБ полагают, что, вопреки ожиданиям, инфляция в следующем году может быть близка к отметке в два процента или превысить ее. Это может послужить одним из аргументов в пользу завершения программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора уже в конце марта.

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