 Глава ЕЦБ не видит риска роста инфляции в еврозоне | Экономические новости из Германии | DW | 27.09.2021

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Экономика

Глава ЕЦБ не видит риска роста инфляции в еврозоне

Резкий рост цен в еврозоне - временное явление. Нет оснований полагать, что инфляция будет выше, чем ожидалось, полагает глава ЕЦБ Кристин Лагард. Однако банки Германии ожидают роста инфляции.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард

Президент ЕЦБ Кристин Лагард

Резкий рост цен в еврозоне на фоне пандемии коронавируса все же не дает оснований полагать, что уровень инфляции будет выше, чем ожидалось, заявила в понедельник, 27 сентября, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступая на слушаниях в комитете Европарламента.

Среди причин роста цен в Европе Лагард упомянула требования профсоюзов повысить работникам заработную плату, сложности с доставкой товаров и высокую стоимость энергоносителей. Однако "есть все основания полагать, что эти факторы не будут длительными" и в течение 2022 года их влияние снизится, указала она.

Уровень инфляции в еврозоне недавно поднялся до 3 процентов, что стало наивысшим показателем за последнее десятилетие. ЕЦБ по-прежнему придерживается своей политики низких процентных ставок, поскольку считает рост цен временным.

В Германии ожидают роста инфляции

Однако немецкий федеральный банк ожидает в следующем году роста инфляции в ФРГ. А экономисты Центрального банка Германии предполагают, что с сентября до конца этого года темпы роста цен могут временно достигнуть четырех - пяти процентов. Согласно прогнозу экономистов, в начале 2022 года рост цен ощутимо замедлится, но до середины года уровень инфляции все еще будет превышать два процента.

ЕЦБ может завершить программу помощи европейской экономике

Согласно инсайдерской информации, в ЕЦБ взвешивают возможность уже весной завершить кризисную программу помощи экономике, начатую в связи с пандемией коронавируса.

По данным источников, скептики в руководстве ЕЦБ полагают, что, вопреки ожиданиям, инфляция в следующем году может быть близка к отметке в два процента или превысить ее. Это может послужить одним из аргументов в пользу завершения программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора уже в конце марта.

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    Автор: Евлалия Самедова


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