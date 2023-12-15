ЦАХАЛ: Военные по ошибке убили трех заложников ХАМАС

Израильские солдаты во время боя в Шеджайе приняли трех заложников ХАМАС за угрозу и открыли огонь, заявляет ЦАХАЛ.

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ошибке убили троих израильтян, которые были похищены боевиками террористической группировки ХАМАС. Сообщение об этом ЦАХАЛ опубликовал в своем официальном Telegram-канале в пятницу, 15 декабря.

Согласно заявлению, инцидент произошел во время боевых действий в районе Шеджайя на севере сектора Газа - ЦАХАЛ сообщал о ведении бригадой "Голани" наступательной операции в этом районе с 13 декабря. "В ходе обысков и проверок после" боевых действий "возникло подозрение относительно личностей" троих убитых ЦАХАЛ людей, указывается в заявлении об инциденте, - их тела были перевезены на территорию Израиля, где при опознании подтвердилось, что это израильтяне, похищенные ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября.

Ранее в этот же день Армия обороны Израиля сообщила об обнаружении в секторе Газа тел троих других заложников ХАМАС. Один из них был похищен на фестивале Supernova, а двое других были израильскими военными. Их тела вернули на родину. Гибель еще как минимум пятерых заложников ХАМАС была подтверждена в начале декабря.

ЦАХАЛ уведомил семьи убитых заложников об их смерти

Армия обороны Израиля назвала имена погибших израильтян: это Самер Талалк, похищенный из кибуца Нир Ам, а также Йотам Хаим и Алон Шамриц, похищенные из кибуца Кфар-Аза.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Армия обороны Израиля "несет ответственность за все произошедшее", а также выражает раскаяние и глубокие соболезнования семьям убитых. Будет проведено соответствующее расследование.

Ведомство подчеркивает, что трагедия произошла "в зоне активных боевых действий, где в последние дни продолжаются бои". Из произошедшего "были извлечены немедленные уроки", информация об инциденте будет передана другим подразделениям израильской армии, сообщает ЦАХАЛ.

Израиль намерен продолжать борьбу с ХАМАС до полного уничтожения группировки

Несколькими днями ранее ЦАХАЛ начал закачивать морскую воду в туннельный комплекс террористов ХАМАС в секторе Газа. Операция, которая может занять несколько недель, должна затопить туннели, где боевики скрывают боеприпасы, и разрушить инфраструктуру террористов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при этом в очередной раз заявил, что страна намерена продолжать борьбу с радикальной исламистской группировкой "до победы". "Ничто нас не остановит", - сказал премьер в обращении к военнослужащим ЦАХАЛ. В то же время Нетаньяху призвал боевиков ХАМАС сдаваться в плен, так как происходящее - "начало конца" группировки.

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