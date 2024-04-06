ЦАХАЛ сообщил о возвращении в Израиль тела убитого заложника

По данным Армии обороны Израиля, Элад Кацир был похищен группировкой "Исламский джихад" из кибуца Нир-Оз во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возвратила на родину останки одного из заложников, похищенных в ходе нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. "Тело заложника Элада Кацира было спасено силами безопасности ночью из Хан-Юниса и возвращено на территорию Израиля", - говорится в сообщении, обнародованном ЦАХАЛ в соцсети X в субботу, 6 апреля.

Указывается, что мужчина был похищен палестинской радикальной группировкой "Исламский джихад" из кибуца Нир-Оз. Его мать Ханна также попала в руки этой группировки, однако была освобождена 24 ноября 2023 года. Отец Элада Авраам был убит в кибуце, следует из поста ЦАХАЛ.

"С самого начала войны нашей задачей было и остается найти и вернуть заложников домой. Мы будем продолжать нашу операцию до тех пор, пока эта работа не будет выполнена", - подчеркивают израильские военные.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего в ноябре 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, при этом, по оценкам Израиля, как минимум 30 заложников уже нет в живых.

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