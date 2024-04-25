  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
Правосудие и законАзербайджан

Экс-"премьер" НКР Варданян прекратил голодовку в СИЗО

Евгений Жуков
26 апреля 2024 г.

Бывший "премьер-министр" непризнанной НКР Рубен Варданян прекратил голодовку, которую он начал в азербайджанском СИЗО три недели назад. Миллиардер находится под арестом в Баку с сентября 2023 года.

https://p.dw.com/p/4fCMj
Рубен Варданян после задержания в сентябре 2023 года
Рубен Варданян после задержания в сентябре 2023 годаФото: State Security Service of Azerbaijan/Handout/REUTERS

Бывший "глава правительства" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмен Рубен Варданян прекратил голодовку в азербайджанском СИЗО, продолжавшуюся почти три недели. Об этом говорится в заявлении его семьи, опубликованном в Telegram-канале Варданяна вечером в четверг, 25 апреля.

"Семье Рубена Варданяна наконец-то удалось уговорить его прекратить голодовку, так как его здоровье и условия содержания ухудшаются. Во время краткого разговора члены семьи сообщили ему о растущем давлении на Азербайджан со стороны представителей власти разных стран. Услышав о том, что в мире предпринимаются меры по освобождению задержанных армян, Рубен Варданян уступил настоятельным просьбам семьи и нехотя согласился приостановить голодовку ради спокойствия близких", - указывается в заявлении.

Задержание Варданяна

Миллиардер Рубен Варданян, бывший руководитель и основной партнер инвестиционной компании "Тройка Диалог", был задержан 27 сентября 2023 года на азербайджанском пограничном КПП, когда пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. На следующий день его арестовали. Варданяну предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Семья Варданяна 19 апреля объявила о его голодовке в азербайджанском СИЗО, начатой еще 5 апреля "после неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести своевременное справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Азербайджан задержал миллиардера Варданяна. Новое обострение в карабахском конфликте? DW Новости

Азербайджан задержал миллиардера Варданяна. Новое обострение в карабахском конфликте? DW Новости

На азербайджанском КПП в Лачинском коридоре при попытке выехать из Нагорного Карабаха задержан Рубен Варданян - бывший глава "правительства" непризнанной республики. По утверждению армянских СМИ, Баку составил список представителей непризнанной НКР, которых требует выдать.
27 сентября 2023 г.34:24 мин.
Aserbaidschan, Stepanakert | Beschädigtes Wohnhaus nach Angriffen in Bergkarabach

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Военные действия в Карабахе, начавшись 19 сентября 2023 года, продлились сутки. Власти непризнанной НКР сообщили, что с Азербайджаном достигнуто соглашение о мире. Армения в эту войну не вмешалась. Галерея DW.
Конфликты21 сентября 2023 г.8 фото
Массовый исход этнических армян из Нагорного Карабаха, сентябрь 2023 года

Поддержит ли Берлин карабахских армян в МУС?

Поддержит ли Берлин карабахских армян в МУС?

В Армении от визита депутатов германского бундестага ждали слов о применении санкций против Азербайджана. Вместо этого парламентарии выступили с призывом к миру.
Политика27 февраля 2024 г.
Показать еще