Экс-"премьер" НКР Варданян прекратил голодовку в СИЗО

Бывший "премьер-министр" непризнанной НКР Рубен Варданян прекратил голодовку, которую он начал в азербайджанском СИЗО три недели назад. Миллиардер находится под арестом в Баку с сентября 2023 года.

Бывший "глава правительства" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмен Рубен Варданян прекратил голодовку в азербайджанском СИЗО, продолжавшуюся почти три недели. Об этом говорится в заявлении его семьи, опубликованном в Telegram-канале Варданяна вечером в четверг, 25 апреля.

"Семье Рубена Варданяна наконец-то удалось уговорить его прекратить голодовку, так как его здоровье и условия содержания ухудшаются. Во время краткого разговора члены семьи сообщили ему о растущем давлении на Азербайджан со стороны представителей власти разных стран. Услышав о том, что в мире предпринимаются меры по освобождению задержанных армян, Рубен Варданян уступил настоятельным просьбам семьи и нехотя согласился приостановить голодовку ради спокойствия близких", - указывается в заявлении.

Задержание Варданяна

Миллиардер Рубен Варданян, бывший руководитель и основной партнер инвестиционной компании "Тройка Диалог", был задержан 27 сентября 2023 года на азербайджанском пограничном КПП, когда пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. На следующий день его арестовали. Варданяну предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Семья Варданяна 19 апреля объявила о его голодовке в азербайджанском СИЗО, начатой еще 5 апреля "после неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести своевременное справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами".