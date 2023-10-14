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Бундесвер отправит в Израиль два самолета для вывоза немцев

Даниил Сотников
14 октября 2023 г.

Два военных транспортника A400M вылетят в Тель-Авив 14 и 15 октября. В Израиль они доставят гумпомощь, а обратно вывезут граждан Германии.

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Военно-транспортные самолеты A400M на учениях бундесвера
Самолеты A400M на учениях бундесвераФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Вооруженные силы Германии (бундесвер) отправят в Израиль два военно-транспортных самолета А400М для вывоза из страны граждан ФРГ, сообщает агентство dpa со ссылкой на источник в военном ведомстве в субботу, 14 октября.

Оба рейса будут совершены в Тель-Авив, на борту самолетов на пути в Израиль будет гуманитарная помощь. По данным медиакомпании ARD, первый рейс вылетел 14 октября, второй намечен на следующий день. Всего каждым бортом планируется вернуть в Германию около 50 человек.

"Мы очень приветствуем тот факт, что федеральное правительство сейчас использует готовые и проверенные возможности военно-воздушных сил для доставки немецких граждан из Израиля в безопасное место. Пусть как можно больше людей благополучно вернутся", - прокомментировал отправку бортов эксперт по оборонной политике фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Вольфганг Хельмих (Wolfgang Hellmich).

Эвакуация немцев из Израиля на фоне атак ХАМАС

За последние несколько дней после атаки боевиков радикального исламистского движения ХАМАС министерство иностранных дел Германии уже помогло около 2800 гражданам ФРГ и членам их семей покинуть Израиль по суше, воздуху и морю, пишет dpa. Авиакомпания Lufthansa на время прекратила регулярные рейсы из Израиля, а позднее для вывоза людей использовала специальные рейсы, напоминает агентство.

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