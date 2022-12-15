Бундестаг ФРГ одобрил "тормоз цен" на газ и электроэнергию

Предельный уровень цен на газ и электричество вступит в ФРГ в силу с марта и будет распространяться также на январь и февраль, но только для 80-процентного объема потребления от уровня прошлого года.

Бундестаг ФРГ одобрил так называемый "ценовой тормоз" на газ и электроэнергию, который является одной из ключевых мер Берлина по снижению нагрузки на потребителей в ходе энергетического кризиса. В четверг, 15 декабря, депутаты поддержали большинством голосов подготовленный правительством законопроект о предельных ценах на базовое потребление газа и электричества.

"Ценовой тормоз" для газа должен вступить в силу с марта 2023 года, но будут действовать ретроспективно также в отношении января и февраля. Максимальные цены на газ для потребителей - физических лиц и небольших компаний установлены на уровне 12 центов за кВт-час, на электроэнергию - на уровне 40 центов за киловатт-час.

Побуждение к экономии

Меры поддержки распространяются только на 80 процентов годового потребления домохозяйств в 2022 году. Тем самым власти намереваются побудить население к экономии электроэнергии и газа. Предполагается, что он будет действовать до апреля 2024 года.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение бундесрата, заседание пройдет 16 декабря.

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