В ФРГ согласовали "ценовой тормоз" для энергоносителей

Правительство Германии пообещало федеральным землям многомиллиардную помощь в связи с приемом беженцев. Ранее бундестаг одобрил 200 млрд евро кредитов для борьбы с резким ростом цен.

Федеральные и земельные власти в Германии договорились о ввести "ценовой тормоз" для энергоносителей и проездной билет стоимостью 49 евро. Эти вопросы обсудили на встрече в Берлине в среду, 2 ноября.

По предложению экспертной комиссии "ценовой тормоз" для газа должен быть введен с марта 2023 года. Предполагается, что он будет действовать до апреля 2024 года, но возможность его отмены попытаются обеспечить к 1 февраля, отмечается в итоговом документе. "Тормоз" для цен на газ для промышленной отрасли планируют ввести с января 2023-го. С этого же времени должно вступить в силу ограничение цен на электричество для домохозяйств и предприятий.

Цены на газ для потребителей-физлиц и небольших компаний установлены на уровне 12 центов за кВт-час, на электроэнергию - на уровне 40 центов. Ценовой барьер устанавливается и для централизованного теплоснабжения: не более 9,5 цента за кВт-час. Меры поддержки распространяются на 80 процентов годового потребления.

Проездной за 49 евро планируют ввести к концу 2022 года

Проездной билет стоимостью 49 евро федеральные и земельные власти договорились ввести в ближайшее время, сообщил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Ожидается, что он будет доступен для жителей страны к концу нынешнего года.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) также пообещал землям и муниципалитетам многомиллиардную помощь в связи с приемом беженцев. На встрече премьер-министр земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (Stephan Weil) высказал мнение, что зимой на фоне войны в Украине число мигрантов в Германии существенно увеличится. Федеральное правительство планирует выделить на помощь беженцам дополнительно по 1,5 млрд евро в нынешнем и следующем годах. Кроме того, с 2023 года власти ФРГ обязались выплачивать по 1,25 млрд евро для поддержки беженцев, прибывающих не из Украины.

Для борьбы с ростом цен бундестаг одобрил 200 млрд евро кредитов

В конце октября германский бундестаг одобрил кредиты в размере 200 млрд евро из специального Фонда экономической стабильности (Wirtschaftsstabilisierungsfond) для сдерживания резкого роста цен на энергоносители и помощи бизнесу.

Согласно планам правительства, выделяемых кредитов должно хватить до 2024 года. Это предложение должен рассмотреть бундесрат, представляющий в парламенте ФРГ интересы земель.

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