Бундесрат Германии проводит 1000-е заседание

Бундесрат (представительство федеральных земель Германии) внес значительный вклад "в стабильность германской демократии", заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на тысячном заседании этого законодательного органа в пятницу, 12 февраля. "Мы, немцы, многим обязаны нашему крепкому федеративному демократическому порядку и должны сообща заботиться о нем", - подчеркнул глава государства.

Президент ФРГ указал, что наличие у федеральных земель права голоса в законотворческой деятельности и управлении государством означает возможность принятия многих решений только по взаимному согласию. "Никто не может управлять, ни с кем не считаясь", - добавил Штайнмайер.

"Родительские деньги" и доступ к данным интернет-пользователей

Количество заседаний представительства федеральных земель Германии перешагнуло четырехзначную отметку ранее запланированного из-за ряда чрезвычайных встреч по коронавирусному кризису. На юбилейном собрании бундесрат поддержал поправки в законодательство о так называемых "родительских деньгах" (Elterngeld). Теперь родители недоношенных детей будут получать это государственное пособие на протяжении более длительного срока. Кроме того, расширены возможности для неполной занятости на время получения пособия. В то же время пары, зарабатывающие более 300 тысяч евро, больше не смогут претендовать на выплату (раньше пороговым значением выступала отметка в 500 тысяч евро). Ожидается, что изменения вступят в силу в сентябре.

В то же время закон о получении данных телекоммуникационных операторов не получил требуемого большинства в бундесрате из-за критики "зеленых". Он определяет, к каким данным власти могут получить доступ.

Представительство федеральных земель Германии в этот же день рассматривает продление моратория на обязанность пострадавших от последствий пандемии компаний подавать заявления о несостоятельности, а также закон о большей правовой безопасности для сотрудников скорой помощи.

Смотрите также: