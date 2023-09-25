Буква Z в Германии: стереть нельзя оставить

В Германии публичная демонстрация символа Z в поддержку вторжения России в Украину запрещена и во многих случаях преследуется законом. Однако сама буква Z, которой нет в русском алфавите, в немецком пространстве присутствовала всегда. Что с ней происходит сейчас?

Z на дорогах Германии

В первые месяцы войны, когда в западных СМИ замелькали кадры с буквой Z на российской военной технике, решительные шаги последовали молниеносно. Ряд немецких городов ввел запрет на выдачу новых номерных знаков с этой буквой. Такое решение, например, еще в апреле 2022 года приняли в Дюссельдорфе - в знак солидарности с Украиной, а не из-за возросшего спроса на эту букву, как DW подтвердили власти города. "В ответ на агрессивную войну в Украине орган регистрации транспортных средств в Дюссельдорфе больше не будет допускать использование автомобилей с одиночной буквой Z в номерном знаке до дальнейшего уведомления. Буква Z символизирует поддержку действий России в войне против Украины, и ее часто можно увидеть на российской военной технике", - было опубликовано в заявлении городских властей.

Это решение остается в силе до сих пор. Как подчеркнули в ответе на запрос DW власти столицы Северного Рейна - Вестфалии, они не планируют снимать запрет с буквы Z. "Несмотря на 10 тысяч комбинаций, которые отпали, для номерных знаков остается еще более семи миллионов доступных комбинаций с другими буквами", - ответили явно без сожаления представители властей в Дюссельдорфе.

Z как часть имиджа

Сразу две крупные компании, для которых Z - часть бренда, столкнулись с серьезной проблемой. Еще в марте 2022 года швейцарская компания Zurich Insurance, широко представленная и на немецком рынке, объявила о временном отказе от использования в соцсетях своего логотипа в виде белой буквы Z.

Логотип швейцарской компании состоит из буквы Z Фото: STEFFEN SCHMIDT/KEYSTONE/picture alliance

DW обратилась за комментарием о нынешней ситуации и получила такой ответ: "Бренд Zurich существует уже 150 лет. Это марка, заслуживающая доверия, которая дает людям чувство безопасности. Мы доказали, что можем меняться с течением времени и чутко реагировать на вызовы. В марте 2022 года мы внесли временные изменения в наших социальных сетях, чтобы избежать неправильной ассоциации или неверного использования логотипа". Сам бренд и логотип остаются неизменными, сказали DW в страховой компании.

С аналогичной проблемой столкнулась и немецкая газета Die Zeit. Как отметила официальная представительница, "использование буквы Z в пропагандистских целях войны России против Украины беспокоило нас с самого начала. Мы стараемся не размещать букву Z на наших каналах в прямой связи с освещением конфликта на Украине. Мы изменили логотип нашего YouTube-канала с Z на ZEIT".

Поколение Z в Германии

В немецком обществе Z чаще ассоциируется все-таки не с российской военной техникой, а совсем с другими явлениями, например, с "поколением, которое родилось в период с 1995 года по 2010 год. Generation Z - поколение, которое следует за Generation Y. Эта концепция, которая пришла из маркетинга. Ее последователи каждые 15 лет выбирают новое имя для следующего поколения", объясняет в интервью DW Рюдигер Маас (Rüdiger Maas), руководитель Института по изучению поколений (Institut für Generationenforschung). В научной среде такие понятия на самом деле никогда не были популярны, подчеркивает немецкий эксперт, по крайнем мере, в социологии и психологии. "Когда я выступаю с докладами и использую понятие "поколение Z", сейчас многие не хотят это слышать, так как у людей возникают ассоциации с войной в Украине", - рассказывает немецкий ученый. В первые месяцы войны это ощущалось очень сильно, сейчас ситуация несколько "успокоилась", да и изображений военной техники с Z в немецких СМИ стало меньше, считает Маас.

Что поменялось, так это произношение. Как отмечает Рюдигер Маас, немцы стали произносить "поколение Z" на американский манер: Gen Z. "Для многих [dʒen zee] уже фонетически меньше напоминает эту Z. Само произношение этой буквы на немецком - очень жесткое и имеет негативную коннотацию. Нацисты выбрали обозначение KZ для концентрационного лагеря, так как KL звучало слишком мягко. Они взяли более устрашающее - KZ. Поэтому сегодня мы чаще наблюдаем использование американского "зи", - рассказывает Рюдигер Маас. Он не исключает, что в Германии могут когда-нибудь вообще отказаться от понятия "поколение Z".

При этом, конечно, обозначение "поколение Z" у большинства ассоциируется не с войной в Украине, а с поколением, которое не отличается особым трудолюбием и прилежанием. "По численности это самая маленькая группа, говорит ученый. И она приходит сейчас на рынок труда - тот момент, когда самое многочисленное поколение его покидает. И это первое поколение, которое не может себе представить жизнь без цифровых технологий. Это их отличительная особенность", - дает характеристику ученый.

Призывов полностью отказаться от Z в научном сообществе директор института не слышал и не может себе такого представить: "Это все равно что предложить индуистам не использовать больше свастику, потому что этим символом злоупотребляли нацисты".

Кстати, букву Z и свастику сегодня можно увидеть рядом, в одном пространстве: в художественном музее Кельнского архиепископства "Колумба" (Kolumba Museum). Подробнее - в нашем репортаже по ссылке.