Буксировка судна-автоперевозчика у Нидерландов откладывается

Буксировка грузового судна для транспортировки автомобилей Fremantle Highway, пострадавшего из-за сильного пожара, невозможна из-за юго-западного ветра у побережья Нидерландов. Об этом в субботу, 29 июля, сообщили в агентстве министерства инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов - Rijkswaterstaat.

Из-за направления ветра дым, все еще поднимающийся после пожара, будет при буксировке нести в направлении судна, что может поставить под угрозу безопасность и здоровье экипажа, указали в агентстве.

За состоянием судна следят специалисты

Спасательной компанией Multraship/Smit Salvage 29 июля к корме Fremantle Highway было прикреплено второе, запасное, аварийное буксирное соединение. Однако сам процесс буксировки начнется лишь через несколько дней, когда позволят погодные условия, заявили в Rijkswaterstaat.

За состоянием судна следят специалисты по судостроению, по опасным материалам, пожарные и морские эксперты.

Угроза экологической катастрофы

В 2009 году значительная территории Ваттового моря у побережья Нидерландов была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за богатства животного и растительного мира, и для предотвращения экологической катастрофы было теперь решено переместить Fremantle Highway к северу от острова Схирмонниког.

Пожар на судне начался утром 26 июля возле нидерландского острова Амеланд в Ваттовом море. Зарегистрированный в Панаме Fremantle Highway совершал переход из Германии в Порт-Саид в Египте. На его борту находились более 3700 автомобилей, в том числе почти 500 электромобилей. По предварительной версии, пожар возник из-за возгорания одного из них. В результате погиб один человек, экипаж почти в полном составе эвакуировался, некоторые его члены получили легкие травмы.

Спасательному буксиру в итоге удалось закрепить трос на судне, чтобы не позволить ему войти в дрейф и заблокировать важный морской путь в Германию. Эксперты стремятся предотвратить затопление Fremantle Highway водоизмещением в 18 500 тонн.

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