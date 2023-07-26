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У берегов Нидерландов горит судно-перевозчик автомобилей

Сергей Ромашенко
12 мин. назад

На судне-ролкере, перевозившем около трех тысяч автомашин, загорелся электромобиль. Это вызвало мощный пожар, в результате которого погиб человек, еще более 20 получили травмы.

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Пожар на ролкере
Фото: Coast Guard Netherlands/dpa/picture alliance

У берегов Нидерландов в результате крупного пожара на судне, перевозившем около трех тысяч автомобилей, погиб один член команды, остальные 22 получили легкие травмы. Инцидент произошел возле нидерландского острова Амеланд в Ваттовом море, сообщила береговая охрана утром в среду, 26 июля. Команда ролкера уже эвакуирована, но пожар продолжается, судно по-прежнему в крене.

Зарегистрированный в Панаме ролкер Fremantle Highway совершал переход из Бремерхафена в Порт-Саид, когда в 27 километрах к северу от острова Амеланд на нем произошло возгорание. Причиной пожара стало возгорание электромобиля. Сигнал бедствия был подан вскоре после полуночи.

Крупный пожар

Команда попыталась самостоятельно погасить огонь, но это не удалось, и все моряки были спасены с помощью вертолетов и других судов. Некоторые члены команды ранее спрыгнули с судна в море. Из Роттердама вылетел пожарный вертолет, но огонь распространился так быстро, что спасателям не удалось высадиться на борту судна.

Спасатели по-прежнему пытаются ликвидировать пожар и предотвратить затопление ролкера весом в 18 500 тонн. Спасательному буксиру удалось закрепить трос на судне, чтобы не позволить ему войти в дрейф и заблокировать важный морской путь в Германию. По оценкам экспертов, пожар может продлиться еще несколько дней.

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