Спасатели поднялись на борт горящего у Нидерландов судна

Пожар на судне, которое перевозило более 3700 автомобилей, продолжается третий день. Спасатели пока не знают, как не допустить его затопления.

Нидерландским спасателям удалось подняться на борт крупного грузового судна Fremantle Highway, где уже третий день продолжается сильный пожар, сообщает агентство AFP в пятницу, 28 июля.

"Пожар все еще бушует, но уменьшается. Дым все еще есть", - заявил представитель береговой охраны Нидерландов, добавив, что уменьшение огня позволило спасательной команде впервые получить доступ к судну. "Спасателям удалось наладить новую, более прочную связь с буксиром через крышу корабля. Это должно облегчить движение судна и удержание его под контролем", - сообщили спасатели.

Власти Нидерландов заявили, что им еще предстоит определиться с планом по предотвращению затопления корабля, передает AFP. "Мы по-прежнему открыты для всех сценариев. Нам удалось получить немного больше контроля, но мы должны помнить, что дым все еще поднимается", - сообщили AFP в береговой охране.

На судне горят более 3700 автомобилей

Пожар на судне начался утром 26 июля возле нидерландского острова Амеланд в Ваттовом море. Зарегистрированный в Панаме ролкер Fremantle Highway совершал переход из Германии в Порт-Саид в Египте. На его борту находились более 3700 автомобилей, в том числе почти 500 электромобилей. По предварительной версии, пожар возник как раз из-за возгорания одного из электромобилей. В результате погиб один человек, остальному экипажу удалось эвакуироваться.

Спасательному буксиру в итоге удалось закрепить трос на судне, чтобы не позволить ему войти в дрейф и заблокировать важный морской путь в Германию.

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