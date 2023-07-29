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Спасатели поднялись на борт горящего у Нидерландов судна

Даниил Сотников
1 ч. назад

Пожар на судне, которое перевозило более 3700 автомобилей, продолжается третий день. Спасатели пока не знают, как не допустить его затопления.

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Судно-автовоз Fremantle Highway горит в Северном море
Пожар на борту грузового судна Fremantle HighwayФото: Kustwacht Nederland/AP Photo/picture alliance

Нидерландским спасателям удалось подняться на борт крупного грузового судна Fremantle Highway, где уже третий день продолжается сильный пожар, сообщает агентство AFP в пятницу, 28 июля.

"Пожар все еще бушует, но уменьшается. Дым все еще есть", - заявил представитель береговой охраны Нидерландов, добавив, что уменьшение огня позволило спасательной команде впервые получить доступ к судну. "Спасателям удалось наладить новую, более прочную связь с буксиром через крышу корабля. Это должно облегчить движение судна и удержание его под контролем", - сообщили спасатели.

Власти Нидерландов заявили, что им еще предстоит определиться с планом по предотвращению затопления корабля, передает AFP. "Мы по-прежнему открыты для всех сценариев. Нам удалось получить немного больше контроля, но мы должны помнить, что дым все еще поднимается", - сообщили AFP в береговой охране.

На судне горят более 3700 автомобилей 

Пожар на судне начался утром 26 июля возле нидерландского острова Амеланд в Ваттовом море. Зарегистрированный в Панаме ролкер Fremantle Highway совершал переход из Германии в Порт-Саид в Египте. На его борту находились более 3700 автомобилей, в том числе почти 500 электромобилей. По предварительной версии, пожар возник как раз из-за возгорания одного из электромобилей. В результате погиб один человек, остальному экипажу удалось эвакуироваться.

Спасательному буксиру в итоге удалось закрепить трос на судне, чтобы не позволить ему войти в дрейф и заблокировать важный морской путь в Германию. 

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