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ЕС хочет продлить временную защиту украинцев до 2026 года

Ольга Лебедева
11 июня 2024 г.

Еврокомиссия предложила продлить еще на год, то есть до начала марта 2026 года действие решения о временной защиты украинских беженцев в ЕС. Предложение рассмотрит Совет ЕС.

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Флаги ЕС и УКраины в Брюсселе
Еврокомиссия хочет продлить пребывание украинцев в ЕСФото: Lukasz Kobus/European Commission

Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев в ЕС до марта 2026 года, то есть еще на один год с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026-го. Во вторник, 11 июня, брюссельское ведомство назвало это "необходимым и целесообразным ответом на сложившуюся ситуацию", поскольку бежавшие от войны жители Украины не могут вернуться из-за продолжающегося вторжения.

Нет возможности безопасного возвращения в Украину

"Из-за продолжения российских атак на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру всюду в Украине в настоящее время не существует никаких условий для безопасного и длительного возвращения", - отмечается в опубликованном Еврокомиссией заявлении.

По данным ведомства, в ЕС находятся 4,2 млн украинцев, спасающихся от войны. Целью является предоставить им защиту, чтобы они "чувствовали себя настолько стабильно, насколько это в нынешних обстоятельствах возможно", отмечается далее. В Брюсселе напомнили, что соответствующая директива ЕС предоставляет немедленную защиту и возможность реализовать определенные права, включая права на проживание, доступ к рынку труда, жилье, социальную, медицинскую и другую помощь.

13 июня ЕС представит данное предложение Совету ЕС.

Временная защита ЕС для беженцев из Украины

Директива о временной защите для беженцев из Украины вступила в силу в ЕС через несколько дней после российского вторжения в страну. Система была разработана после войн на Балканах в 1990-х и начале 2000-х. Ее цель - не допустить перегрузки систем предоставления убежища при массовом притоке беженцев на территорию ЕС. Фактически люди, бегущие от войны, получают вид на жительство быстро и без бюрократических процедур.

 

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