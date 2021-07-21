Брюссель проведет консультации со странами ЕС после сделки Германии и США по СП-2

После урегулирования Германией и США разногласий по газопроводу "Северный поток - 2" (СП-2) Европейская комиссия (ЕК) не изменила своей критической позиции по отношению к данному проекту. Проект "не находится в сфере общих интересов ЕС", заявил в четверг, 22 июля, представитель ЕК в Брюсселе.

Еврокомиссия принимает к сведению соглашение Вашингтона и Берлина и проведет консультации по этой теме со странами ЕС, а также соседними государствами, включая Украину, указал он далее. Представитель брюссельского ведомства также отметил, что никакого официального запроса от правительства Украины обсудить данную тему не поступала. Тем не менее ЕС готов провести консультации с Киевом в рамках соглашения об ассоциации, сообщил он.

Представитель ЕК добавил, что ЕС готов поддержать переговоры о продлении договора РФ и Украины о транзите газа. Еврокомиссия также приветствовала решение Германии "применить дух и букву энергетического законодательства ЕС" с учетом стремления Европы к большей независимости от поставок российских энергоносителей.

Соглашение Германии и США по строительству СП-2

Накануне стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг газопровода "Северный поток - 2". В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет.

Германия обязуется предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере более 200 миллионов евро. Около 70 миллионов евро будет направлено на реализацию двусторонних проектов в сфере энергетики. Кроме того, США и Германия создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить финансирование инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Берлин также обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.

Власти ФРГ также гарантируют, что будут в полной мере соблюдать параметры Третьего энергетического пакета ЕС в ситуации с "Северным потоком 2". "Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, Центральной и Восточной Европы, в частности, поддерживаем ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС. Они касаются диверсификации и безопасности поставок", - говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. ФРГ подчеркивает, что будет соблюдать "букву и дух" Третьего энергетического пакета в том, что касается части "Северного потока", находящегося под юрисдикцией Германии.

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