 Лондон назвал правдоподобной версию причастности Кремля к отравлению Навального | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2020

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Россия

Лондон назвал правдоподобной версию причастности Кремля к отравлению Навального

Доминик Рааб добавил при этом, что у РФ есть международное обязательство никогда не применять подобные вещества, а использование химического оружия он назвал "чистой воды гангстеризмом".

Ministers - Thursday 2 July 2020 - Downing Street, London (picture-alliance/Photoshot/UPPA/Avalon/J. Ng)

Версия о причастности властей РФ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной, заявил в воскресенье, 6 сентября, в интервью Daily Mail глава британского МИДа Доминик Рааб. "Я думаю, что сложно прийти к какому-то альтернативному объяснению, учитывая российскую государственную практику использования (такого вещества – Ред.) в Солсбери, учитывая сложности получения, хранения и уж тем более использования "Новичка", это ведь очень опасная субстанция" – сказал Рааб.

По мнению Рааба, "нужно расследование при поддержке Организации по запрещению химического оружия, в котором Россия должна сотрудничать". При этом глава МИД Великобритании подчеркнул, что использование вещества группы "Новичок" не может считаться внутренним делом страны. "Использование химического оружия в таком контексте – это чистой воды гангстеризм". Рааб также напомнил о международных обязательствах РФ не использовать подобные яды. 

История отравления Алексея Навального

Создателю ФБК Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. Пилот принял решение совершить экстренную посадку в Омске. Навальный в коме был госпитализирован в городскую больницу, а спустя двое суток омские врачи разрешили транспортировать его в Берлин, где он проходит лечение с тех пор в больнице "Шарите".

2 сентября правительство Германии официально объявило, что политик был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы "Новичок". Это установили в спецлаборатории бундесвера. Аналогичный яд был найден в пробах бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, получивших отравление в Солсбери, в Великобритании. Власти Великобритании прямо обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей. 

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  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    Яд "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

  • Алексей Навальный (фото из архива)
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    Отравление Алексея Навального

    20 августа 2020 года российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Соратники оппозиционера считают, что его могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту. Омские врачи опровергали отравление.

  • Алексея Навального на носилках переносят в здание клиники Шарите
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    Транспортировка Алексея Навального в Берлин

    22 августа 2020 года находящегося в коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники "Шарите" обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель
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    Ангела Меркель: Навальный отравлен ядом группы "Новичок"

    2 сентября 2020 года обнародовано заключение токсикологов спецлаборатории бундесвера о том, что в пробах, взятых у россиянина, вне всяких сомнений выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала отравление Навального "попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России".

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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