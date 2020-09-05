Лондон назвал правдоподобной версию причастности Кремля к отравлению Навального

Версия о причастности властей РФ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной, заявил в воскресенье, 6 сентября, в интервью Daily Mail глава британского МИДа Доминик Рааб. "Я думаю, что сложно прийти к какому-то альтернативному объяснению, учитывая российскую государственную практику использования (такого вещества – Ред.) в Солсбери, учитывая сложности получения, хранения и уж тем более использования "Новичка", это ведь очень опасная субстанция" – сказал Рааб.

По мнению Рааба, "нужно расследование при поддержке Организации по запрещению химического оружия, в котором Россия должна сотрудничать". При этом глава МИД Великобритании подчеркнул, что использование вещества группы "Новичок" не может считаться внутренним делом страны. "Использование химического оружия в таком контексте – это чистой воды гангстеризм". Рааб также напомнил о международных обязательствах РФ не использовать подобные яды.

История отравления Алексея Навального

Создателю ФБК Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. Пилот принял решение совершить экстренную посадку в Омске. Навальный в коме был госпитализирован в городскую больницу, а спустя двое суток омские врачи разрешили транспортировать его в Берлин, где он проходит лечение с тех пор в больнице "Шарите".

2 сентября правительство Германии официально объявило, что политик был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы "Новичок". Это установили в спецлаборатории бундесвера. Аналогичный яд был найден в пробах бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, получивших отравление в Солсбери, в Великобритании. Власти Великобритании прямо обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей.

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