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Тысячи британцев протестуют против расизма

Сергей Гуща
8 августа 2024 г.

Тысячи людей вышли на улицы британских городов, протестуя против расизма в ответ на беспорядки, которые устраивают правые экстремисты после убийства детей в Саутпорте.

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Акция против расизма в Лондоне
Акция против расизма в ЛондонеФото: Burak Bir/Anadolu/picture alliance

В ряде городов Великобритании в среду, 7 августа, прошли многотысячные акции протеста против ненависти и расизма в ответ на беспорядки, которые уже неделю устраивают правые экстремисты после убийства детей в танцевальной студии в Саутпорте.

Британское агентство PA сообщило о демонстрациях в Лондоне, Брайтоне, Шеффилде и Бристоле. В Ливерпуле несколько сотен человек собрались у центра для беженцев, чтобы защитить его от возможного нападения радикалов. В Бирмингеме сотни людей протестовали против ненависти к исламу у консультационного центра для мигрантов.  

Правоохранители готовятся к очередным беспорядкам, которые могут произойти в ночь на четверг. По данным СМИ, в полиции считают, что целями нападений могут стать адвокатские конторы и консультационные центры, оказывающие услуги мигрантам в получении статуса беженца.

Как сообщила лондонская полиция, в столицу страны направлены дополнительно тысячи сотрудников для борьбы с возможными беспорядками. Еще более 1300 полицейских находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы присоединиться к лондонским правоохранителям в случае необходимости.

Самые массовые беспорядки за десятилетие

Вспыхнувшие беспорядки называют самыми массовыми в стране за последние десять с лишним лет. Поводом для них послужило преступление, совершенное 17-летним подростком из семьи мигрантов. 29 июля в курортном городке Саутпорт он напал с ножом на танцевальную студию для младших школьников. В результате атаки были убиты три девочки, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В больнице с серьезными ранениями находятся также двое взрослых, поспешивших на помощь детям. Нападавший был арестован, ему предъявлено обвинение.  

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