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В Великобритании из-за беспорядков задержаны еще 150 человек

Ольга Лебедева
5 августа 2024 г.

Беспорядки правых радикалов в Великобритании продолжаются уже пять дней. В минувшие выходные они зафиксированы среди прочего в Ливерпуле, Манчестере, Мидлсбро, Бристоле и Белфасте.

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Протестующие и полиция в Ротереме
Протесты в Ротереме, 4 августа 2024 годаФото: Hollie Adams/REUTERS

На фоне протестов праворадикальных группировок в Великобритании, переросших в беспорядки, с 3 августа по всему королевству были задержаны более 150 человек, сообщила полиция в воскресенье, 4 августа. В числе прочего были зафиксированы вспышки насилия в Ливерпуле, Манчестере, Мидлсбро, Бристоле и Белфасте. Беспорядки в Великобритании продолжаются уже пятый день подряд.

Нападения на общежития для беженцев и столкновения с полицией

В частности, в Ротереме протестующие в масках разбили окна отеля, в котором ранее были размещены просители убежища. В результате столкновений с полицией пострадали десять правоохранителей. Нападение на отель, использующийся в качестве общежития для просителей убежища, также было совершено в Тамуэрте близ Бирмингема.

В Мидлсбро в протестах участвовали сотни человек, некоторые из них атаковали полицейских кирпичами, банками и цветочными горшками. В Олдершоте к юго-западу от Лондона прошла мирная демонстрация против просителей убежища с участием нескольких десятков человек, передает AFP.

Днем ранее масштабные беспорядки произошли в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле, Белфасте. Их участники громили магазины и нападали на полицейских.

Премьер пригрозил юридическими последствиями

Премьер-министр королевства Кир Стармер заявил о "праворадикальном хулиганстве" и пригрозил участникам юридическими последствиями. Он пообещал полиции "полную поддержку со стороны правительства" в противодействии "экстремистам, пытающимся разжечь ненависть". 

Вспыхнувшие беспорядки называют самыми массовыми в стране за последние десять с лишним лет. Поводом для них послужило преступление, совершенное 17-летним подростком из семьи мигрантов. 29 июля в курортном городке Саутпорт он напал с ножом на танцевальную студию для младших школьников. В результате атаки были убиты три девочки, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В больнице с серьезными ранениями находятся также двое взрослых, поспешивших на помощь детям. Нападавший был арестован, ему предъявлено обвинение.

Протесты  после убийства трех детей

30 июля переросшие в беспорядки протесты правых экстремистов прошли в Саутпорте. Тогда были ранены 39 полицейских. Протестующие обвиняли власти в том, что они якобы скрывают истинное происхождение преступника. Полиция назвала сведения ложными, указав, что подозреваемый Аксель Рудакубана родился в Великобритании и жил в соседнем с Саутпортом городе Бэнкс. Его родители - выходцы из Руанды.

Днем позже в центре Лондона было задержано более 100 человек в ходе акции протеста британских ультранационалистов.  Ее участники требовали остановить въезд в страну нелегальных мигрантов. Акция переросла в потасовки с полицией. Протестующие бросали бутылки и фальшфейеры через ограду у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Полиция считает, что активное ядро погромщиков составляют сторонники неформального националистического и исламофобского объединения "Лига английской обороны", приверженцы которого связаны с футбольными хулиганами.

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