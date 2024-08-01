Боррель в Астане: ЕС сильно заинтересован в сотрудничестве

ЕС стремится развивать связи с Казахстаном, подчеркнул Боррель в ходе прощального визита. Он проанонсировал скорое улучшение авиасообщения между этой страной и Евросоюзом.

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в ходе официального визита в Казахстан заявил о сильной заинтересованности ЕС в укреплении сотрудничества с Центральной Азией в целом и с Казахстаном в частности как с крупнейшей страной региона.

"Мы - ваш главный торговый партнер, на нас приходится более трети всего вашего экспорта. Мы также являемся крупнейшим инвестором в вашей стране", - сказал он в четверг, 1 августа, в Астане на совместной пресс-конференции с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, который отреагировал на это словами благодарности.

По последним данным Брюсселя, в 2022 году ЕС обеспечил 54,8 млрд евро в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Казахстане, что на 5,5 процента превысило показатель предыдущего года.

Жозеп Боррель и Мурат Нуртлеу Фото: EU/Stanislas Filippov

Нуртлеу отметил особое значение визита Борреля в свете актуальных геополитических и экономических реалий. Как сообщил МИД Казахстана, дипломаты рассмотрели широкий спектр отношений Астаны и Брюсселя в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве и отметили "возросшую динамику политического диалога на высшем и высоком уровнях, заметный рост экономического сотрудничества и объема европейских инвестиций".

Боррель призвал Казахстан защищать права человека

Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает широкомасштабные реформы под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, указав, что на пути к модернизации экономические и политические реформы должны идти рука об руку. "Продвижение и защита прав человека и основных свобод являются ключом к открытому, демократическому и инклюзивному обществу. Это повысит способность Казахстана защищать свою независимость, суверенитет и возможность самостоятельно выбирать свое будущее", - подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Он упомянул вызовы для обоих регионов: российскую агрессию против Украины, назвав ее экзистенциальной угрозой для ЕС, и дестабилизирующие последствия войны на Ближнем Востоке, призвав Казахстан использовать свое влияние, чтобы положить конец войне.

Новые возможности для поездок

Боррель сообщил, что скоро количество прямых авиарейсов между Казахстаном и ЕС увеличится, поскольку горизонтальное соглашение о воздушном сообщении между Казахстаном и ЕС почти готово. В мае казахстанские перевозчики были исключены Евросоюзом из "черного списка" авиакомпаний, не обеспечивающих достаточную безопасность и удобство пассажирам. Эксперты не исключают, что следующим шагом может стать облегчение визового режима.

В 2023 году консульства стран ЕС в Казахстане обработали 160 000 заявок на визы, что стало рекордным числом, сообщил Боррель на пресс-конференции. Возможности задать вопросы главе МИД Казахстана и верховному дипломату Евросоюза журналистам не предоставили. Как пояснили DW во внешнеполитической службе ЕС, это условие определяет принимающая сторона.

Это был второй и последний официальный визит Борреля в Казахстан, поскольку его мандат истекает через три месяца. Глава внешнеполитической службы ЕС также встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а затем отправится в Кыргызстан, где проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым и отдельные переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Бообеком Ажикеевым.