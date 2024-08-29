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Боррель предложил санкции против двух израильских министров

Олег Соколенко
29 августа 2024 г.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил ввести санкции против израильских министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира за "разжигание ненависти". Они призывали лишить жителей сектора Газа гумпомощи.

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-ГвирФото: Gil Cohen-Magen/AFP

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил ввести санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности страны Итамара Бен-Гвира за "разжигание ненависти" и "нарушение прав человека". Об этом в ночь на четверг, 29 августа сообщило агентство dpa. Предложение Борреля прозвучало накануне саммита глав МИД 27 стран ЕС.

Смотрич и Бен-Гвир призывали заблокировать поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа, в котором Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС. Бен-Гвир рассчитывает таким образом побудить ХАМАС сдаться. Смотрич же надеется, что боевики тогда освободят израильских заложников. Министр финансов Израиля назвал такую блокаду сектора Газа "моральной и оправданной", даже если при этом два миллиона его жителей погибнут от голода.

Ранее также стало известно, что Смотрич и Бен-Гвир выступают категорически против потенциального перемирия с ХАМАС. Сигнал о готовности к такому перемирию, по данным CNN, в середине августа передал Израилю через египетских и катарских посредников новый глава радикальной группировки Яхья Синвар. 26 августа агентство Reuters сообщило, что переговоры в Каире Израиля и ХАМАС завершились безрезультатно.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 40 тысяч человек, более 91 тысячи были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

По оценке Израиля, в плену у террористов ХАМАС могут оставаться чуть более 100 человек. 40 пленных, по этим данным, уже нет в живых. За время проведения военной операции израильская армия освободила восемь живых заложников в секторе Газа, а также провела несколько операций по возвращению десятков тел погибших пленников ХАМАС.

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