"Большая семерка" осудила действия России и Китая

Критикой действий властей России и Китая министры иностранных дел "группы семи" (G7) завершили свою первую за последние три года очную встречу. На заседании в Лондоне в среду, 5 мая, главы МИД выразили обеспокоенность "безответственными и дестабилизирующими действиями РФ", а также призвали КНР соблюдать права человека.

Критикуя Россию, министры в первую очередь осудили ситуацию на востоке Украины, у границ которой РФ недавно проводила масштабные военные маневры. Отношения между Москвой и Западом остаются напряженными, в том числе из-за российской аннексии Крыма. Их ухудшению способствовал и арест оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того "большая семерка" выразила глубокую обеспокоенность насилием против уйгуров в китайской провинции Синьцзян и жестким подавлением протестов в Гонконге. Участники саммита в Лондоне также обсудили общую стратегию по Китаю.

Поддержка благотворительной программы COVAX

Одной из главных тем заседания стала борьба с пандемией коронавируса. По итогам встречи страны G7 пообещали оказать финансовую помощь международной благотворительной программе COVAX, призванной обеспечить под эгидой ВОЗ справедливое распределение вакцин по всему миру. Однако конкретных финансовых обязательств министры брать не стали.

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