"Большая семерка" осудила действия России и Китая

Критикой действий властей России и Китая министры иностранных дел "группы семи" (G7) завершили свою первую за последние три года очную встречу. На заседании в Лондоне в среду, 5 мая, главы МИД выразили обеспокоенность "безответственными и дестабилизирующими действиями РФ", а также призвали КНР соблюдать права человека.
Критикуя Россию, министры в первую очередь осудили ситуацию на востоке Украины, у границ которой РФ недавно проводила масштабные военные маневры. Отношения между Москвой и Западом остаются напряженными, в том числе из-за российской аннексии Крыма. Их ухудшению способствовал и арест оппозиционера Алексея Навального.
Кроме того "большая семерка" выразила глубокую обеспокоенность насилием против уйгуров в китайской провинции Синьцзян и жестким подавлением протестов в Гонконге. Участники саммита в Лондоне также обсудили общую стратегию по Китаю.
Поддержка благотворительной программы COVAX
Одной из главных тем заседания стала борьба с пандемией коронавируса. По итогам встречи страны G7 пообещали оказать финансовую помощь международной благотворительной программе COVAX, призванной обеспечить под эгидой ВОЗ справедливое распределение вакцин по всему миру. Однако конкретных финансовых обязательств министры брать не стали.
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Остановись, мгновенье...
Это фото стало хитом соцсетей, едва появившись в Twitter-аккаунте официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Снимок сделал официальный фотограф германского правительства Йеско Денцель (Jesco Denzel), лауреат прошлогоднего World Press Photo в одной из номинаций. Но взгляд на сцену переговоров лидеров G7 заметно различается в зависимости от перспективы его автора...
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Трамп в центре переговоров
Например, на фотографии, которую чуть раньше Зайберта выложила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в центре событий американский президент Дональд Трамп, а не Ангела Меркель (Angela Merkel). Здесь уже кажется, что это он задает тон дискуссии.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Итальянский взгляд: от Трампа только прическа
А вот на фотоснимке, сделанном пресс-службой премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Трампа вообще почти нет - разве что краешек его прически. Зато в кадр попала Тереза Мэй, которую совсем не видно на разлетевшейся по интернету "немецкой" фотографии. Сам итальянский премьер здесь сосредоточенно вчитывается в проект коммюнике в окружении коллег.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Тон задает Макрон
"После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Расслабленная атмосфера?
А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.
Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель