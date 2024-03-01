Болгария прекратила импорт российской нефти

София завершила досрочно действующее для нее до конца 2024 года освобождение от запрета на ввоз одного из ключевых российских энергоресурсов.

Болгария с пятницы, 1 марта, полностью прекращает импорт российской нефти, сообщило местное информагентство БГНЕС . Таким образом, София досрочно, ровно за 10 месяцев до окончания срока действия, завершила действующее для страны до конца 2024 года освобождение от запрета на ввоз этого вида сырья из России.

Агентство поясняет, что с 1 марта вступило в силу решение болгарского парламента, принятое в конце 2023 года, которым был утвержден график, предусматривающий сокращение импорта российской нефти вдвое с 1 января, до 25% с 1 февраля и полную его остановку с 1 марта.

Как отмечает "Интерфакс", помимо Болгарии, еще несколько других стран Евросоюза были освобождены Брюсселем от запрета на импорт нефти из России до конца 2024 года. Однако правительство Болгарской Республики решило отказаться от этого энергоресурса досрочно.

НПЗ в Болгарии принадлежит "Лукойлу"

"Интерфакс" сообщает, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Болгарии принадлежит российской компании "Лукойл". Его мощность 8,8 млн тонн, и он работает в болгарском Бургасе с октября 1999 года. Кроме того, компания также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране, отмечает агентство.

После введения Софией 60-процентного налог на прибыль для НПЗ в Бургасе, в "Лукойле" заявили, что начали работу "по пересмотру стратегии деятельности предприятий группы на территории Болгарии ввиду существенного изменения условий" вплоть до международных консультаций по продаже бизнеса.

Болгарские властиуточняли, что налог будет снижен вчетверо после продажи актива российской компании. Также, отмечает "Интерфакс", на предприятии должна быть проведена модернизация за 500 млн евро для того, чтобы завод мог перерабатывать более легкие сорта нефти нероссийского производства.

Болгария судится с РФ за приостановку поставок газа

Издание "Украинская правда" уточняет, что правительство Болгарии не отказалось также и от возможности судиться с российским "Газпромом" за прекращение поставок газа через два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В июне 2023 года стало известно, что министерство энергетики Болгарии готовит соответствующий арбитражный иск. Отмечается, что Болгария пыталась возобновить контакты с "Газпромом" и даже просила возобновить поставки газа, но российская компания дать четкий ответ отказалась.

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