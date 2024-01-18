Более 20 стран создали артиллерийскую коалицию для Украины

Германия, Франция и другие страны намерены наращивать производство боеприпасов для Киева. Франция пообещала Украине еще 12 гаубиц Caesar.

Германия, Франция и еще более 20 стран в четверг, 18 января, создали в Париже артиллерийскую коалицию для оказания помощи Украине в отражении российской агрессии. "Нет никакой альтернативы современной артиллерии, мы должны и впредь прилагать усилия по наращиванию производства боеприпасов", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, присоединившийся по видеосвязи к участникам конференции во французской столице.

Артиллерийская коалиция, возглавляемая США и Францией, является частью контактной группы "Рамштайн", именованной так по названию американской базы ВВС в Германии, где в апреле 2022 года представители 50 государств встретились, чтобы организовать помощь Украине в войне против России.

Франция объявила о готовности профинансировать еще 12 гаубиц Caesar для Украины. Правительство в Париже выделит для этого 50 млн евро, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. В настоящее время в Украине задействовано 49 таких гаубиц, еще шесть заказаны. Франция в состоянии произвести еще около 60 гаубиц за 250 млн долларов - "сумму, которая вполне совместима с различными бюджетами союзников", - сказал Лекорню.

Двустороннее соглашение Франции и Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон 16 января объявил о намерении заключить с Украиной двустороннее соглашение о новых поставках вооружений. В феврале он собирается представить этот документ в Киеве. Макрон также пообещал Украине еще 40 ракет SCALP и сотни снарядов.

Франция в последнее время находилась под огнем критики из-за снижения поставок оружия Киеву. По сведениям Института мировой экономики в Киле, Франция поставила Украине вооружений на 1,7 млрд евро и таким образом занимает 12 место среди оружейных спонсоров Киева. Германия осуществила поставки почти на 21 млрд евро и занимает второе место после США.

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