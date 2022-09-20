Блинкен встретился с главами МИД Армении и Азербайджана

Встреча госсекретаря США с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана стала первой после последнего обострения конфликта в районе Нагорного Карабаха.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 19 сентября, провел в Нью-Йорке трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана - Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Это были первые прямые переговоры сторон с начала последнего обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, подчеркнули в Госдепе.

Как сообщил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, во время встречи с Мирзояном и Байрамовым Блинкен выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ходе конфликта и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших боевых действий.

"Они обсудили дальнейшие шаги (в сторону деэскалации конфликта. - Ред.), а госсекретарь призвал стороны встретиться еще раз до конца месяца", - указал Прайс.

Готовность Армении и Азербайджана к миру

В комментарии, сделанном перед встречей с главами МИД Армении и Азербайджана, Блинкен отметил, что Вашингтон "вдохновлен тем фактом, что бои прекратились и за последние несколько дней не было новых военных действий".

Днем ранее, 18 сентября, Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его соблюдать перемирие на границе с Арменией, отвести войска и решать все спорные вопросы путем мирных переговоров.

16 сентября Блинкен также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сказал госсекретарь США 19 сентября, как Пашинян, так и Алиев заверили его, что они готовы к установлению мира. "Военного решения разногласий между Арменией и Азербайджаном не существует. Но есть, я думаю, путь к прочному миру, который разрешит разногласия дипломатическим путем. Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия", - указал Блинкен.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Конфликт Армении и Азербайджана в очередной раз обострился в ночь на 13 сентября. По версии Минобороны Армении, Азербайджан начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. В Баку же обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

В результате боев погибли более 230 человек. В ночь на 15 сентября была достигнута договоренность о перемирии.

Пелоси о конфликте между Арменией и Азербайджаном

18 сентября председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе визита в Армению заявила, что осуждает "незаконные и смертоносные атаки Азербайджана" на приграничную территорию Армении. Со своей стороны, Баку раскритиковал это заявление за "необоснованные и несправедливые обвинения", выдвинутые против Азербайджана, и назвал их "неприемлемыми".

В тот же день в Ереване несколько сотен демонстрантов устроили протест с требованием выхода Армении из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). По мнению протестующих, организация не приняла никаких мер для предотвращения атак против Армении со стороны Азербайджана.

Смотрите также: