Блинкен и Лэмми анонсировали совместный визит в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировали совместный визит в Украину. Как уточнили во вторник, 10 сентября, в американском Госдепартаменте, Блинкен и Лэмми отправятся в Украину 11 сентября. Информацию о поездке подтвердил и глава британского МИДа на совместной пресс-конференции с американским коллегой в Лондоне. "Это будет первый совместный визит такого рода более чем за десятилетие", - подчеркнул Лэмми.

В Госдепартаменте пояснили, что у политиков запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями украинского правительства. Обсуждаться будет, в частности, дальнейшая поддержка Киева в целях защиты от российской агрессии и обеспечения процветания Украины "в военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе", указали в ведомстве.

Запущен стратегический диалог США и Великобритании

В ходе визита Блинкена в Лондон страны запустили стратегический диалог США и Великобритании, подтвердив "особые отношения" между ними. Диалог будет охватывать ключевые элементы двусторонних отношений, включая оборону и безопасность, стабильный экономический рост и другие глобальные приоритеты.

В Лондоне глава американской дипломатии встречается с британскими высокопоставленными правительственными чиновниками для обсуждения ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, партнерства Австралии, США и Великобритании в рамках блока AUKUS, а также обстановки на Ближнем Востоке.

После визита в Киев Блинкен отправится в Польшу, где 12 сентября встретится с высокопоставленными представителями польского правительства. Стороны затронут углубление сотрудничества Вашингтона и Варшавы в области обороны и энергетики, а также работу в качестве союзников по НАТО по поддержке обороны Украины, уточнили в Госдепе.

Киев пригласил свыше 150 стран на второй "саммит мира"

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пригласил свыше 150 стран на второй "саммит мира". Шмыгаль выразил уверенность в том, что эта конференция может состояться до конца года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что, как и украинское руководство, он хотел бы провести еще одну мирную конференцию, в которой должна принять участие и Россия. При этом он отметил, что "это не сработает", если президент РФ Владимир Путин решит "продолжать нападать". "Думаю, что в этой ситуации нам нужно то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер. Именно это необходимо, если вы хотите обеспечить мир и безопасность в Европе", - резюмировал канцлер. В свою очередь в германской оппозиции уже призвали Шольца не подталкивать Киев к "ложному миру", продиктованному Москвой.