Блинкен: Готовность ХАМАС к переговорам обнадеживает

По словам Блинкена, готовность ХАМАС принять и реализовать план США в секторе Газа обнадеживает, но важно дождаться заявлений на этот счет со стороны находящегося внутри сектора руководства организации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал заявление террористической группировки ХАМАС о поддержке резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа "обнадеживающим знаком" во вторник, 11 июня. Вместе с тем, пояснил он, важно дождаться подтверждения таких намерений от руководства организации непосредственно внутри сектора Газа, которого он "пока не услышал".

Блинкен добавил, что разговоры о планах в отношении Газы после окончания войны между Израилем и ХАМАС продолжатся после переговоров с израильским руководством в Иерусалиме 11 июня.

Совбез ООН поддержал резолюцию по плану Байдена для сектора Газа

В понедельник, 10 июня, Совет Безопасности ООН поддержал разработанную США резолюцию с одобрением плана президента страны Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа. "За" резолюцию на голосовании Совбеза ООН выступили 14 из 15 его членов. Россия воздержалась.

"План Байдена" по прекращению огня в секторе Газа

31 мая президент США Джо Байден предложил Израилю и ХАМАС свой план для установления перемирия в секторе Газа, который предполагает три этапа деэскалации.

На первом из них в течение шести недель предлагается прекратить огонь в секторе и вывести войска израильской армии (ЦАХАЛ) из его населенных пунктов. В это же время боевики ХАМАС должны вернуть в Израиль ряд заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. На втором этапе ЦАХАЛ должен полностью покинуть сектор Газа, а ХАМАС - вернуть оставшихся заложников и их тела. На третьем этапе предполагается начать восстановление сектора Газа при поддержке США и международного сообщества.

Отношение Израиля и ХАМАС к "плану Байдена"

Пресс-секретарь террористов ХАМАС Сами Абу Зухри, находящийся за пределами сектора Газа, заявил о поддержке резолюции ООН и готовности со стороны его организации к сотрудничеству для воплощения текущего плана в жизнь. Власти Палестнской автономии подчеркнули, что "поддерживают любую резолюцию, которая призывает к немедленному прекращению огня и сохраняет единство палестинских земель".

В свою очередь Израиль, как заявил Байден, также согласен с предложенным планом. 10 июня Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен в этот день обсудил соглашение о прекращении огня в секторе Газа с министром обороны страны Йоавом Галлантом.

Однако партнеры Биньямина Нетаньяху по правящей коалиции выступают против принятия "плана Байдена" по сектору Газа. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич пригрозили устроить раскол в коалиции, если предложение США будет принято. Бен-Гвир назвал план "постыдным", а возможное согласие на него - "абсолютным поражением". В свою очередь, лидер израильской оппозиции Яир Лапид пообещал "подстраховать" Нетаньяху, если тот пойдет на заключение соглашения и потеряет поддержку союзных партий.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще 84 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.