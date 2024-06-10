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Сектор Газа: Совбез ООН поддержал резолюцию по плану Байдена

Александра Иванова
10 июня 2024 г.

Власти Палестинской автономии заявили, что "поддерживают любую резолюцию, которая призывает к немедленному прекращению огня и сохраняет единство палестинских земель".

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Заседание Совбеза ООН на тему перемирия в секторе Газа
Заседание Совбеза ООН на тему перемирия в секторе ГазаФото: Angela Weiss/AFP/Getty Images

Совет Безопасности ООН в понедельник, 10 июня, поддержал разработанную США резолюцию с одобрением плана президента Соединенных Штатов Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа. Отмечается, что цель документа - заложить основу для завершения военной операции Израиля в секторе Газа против напавшей на это государство 7 октября 2023 года террористической организации ХАМАС.

"За" резолюцию на голосовании Совбеза ООН выступили 14 из 15 его членов. Россия воздержалась.

"План Байдена" для установления перемирия в секторе Газа

Представленный президентом США Джо Байденом 31 мая план для установления перемирия в секторе Газа предполагает три этапа деэскалации. 

На первом этапе, который должен продлиться шесть недель, предлагается полноценное прекращение огня в секторе Газа и вывод войск ЦАХАЛ из населенных пунктов в регионе. В это же время боевики ХАМАС должны вернуть в Израиль ряд заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Во время второго этапа израильские войска должны полностью выйти из сектора Газа, а ХАМАС - вернуть оставшихся заложников. Группировка также должна вернуть останки убитых их родным. Третий этап соглашения предполагает начало восстановления сектора Газа при поддержке США и международного сообщества.

Реакция сторон на одобрение Совбезом ООН резолюции по сектору Газа

Террористическая организация ХАМАС заявила, что приветствует резолюцию ООН о прекращении огня в секторе Газа и готова к сотрудничеству для воплощения соответствующего плана в жизнь.

Со своей стороны власти Палестинской автономии подчеркнули, что "поддерживают любую резолюцию, которая призывает к немедленному прекращению огня и сохраняет единство палестинских земель".

Отношение к "плану Байдена" в Израиле

По словам Джо Байдена, с его планом по установлению перемирия в секторе Газа согласен и Израиль. 10 июня Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен в этот день обсудил соглашение о прекращении огня в секторе Газа с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что война с ХАМАС окончится только после полного уничтожения террористической группировки, освобождения всех заложников и "обеспечения того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля".

Идею о прекращении боевых действий в секторе Газа до уничтожения ХАМАС отвергают и партнеры Нетаньяху по правящей коалиции. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич пригрозили устроить раскол в коалиции, если "план Байдена" будет принят. Бен-Гвир назвал предложение США "постыдным", а возможное согласие на него - "абсолютным поражением". Оба политика в прошлом высказывались за "поощрение эмиграции" палестинцев из сектора Газа.

Вместе с тем лидер израильской оппозиции Яир Лапид пообещал "подстраховать" Нетаньяху, если тот пойдет на заключение соглашения и потеряет поддержку союзных партий.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще 84 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

 

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