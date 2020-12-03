Антирасисты возглавили рейтинг самых влиятельных людей искусства

Британский журнал ArtReview ежегодно публикует рейтинг "Power 100": анонимное жюри составляет список ста самых влиятельных людей в мире современного искусства. В этом году первое место в рейтинге впервые заняло международное движение - Black Lives Matter, активно выступающее против расизма.

Как отмечает немецкое информационное агентство dpa, многие ждали, что список может возглавить... коронавирус, который оказал на мир искусства в уходящем году огромное влияние: музеи закрыты на карантин, почти все художественные ярмарки отменены, художники лишились доходов. Однако, поставив на первое место в рейтинге Black Lives Matter, жюри дало понять, что в арт-бизнесе все еще есть люди, способные оказывать сопротивление не только вирусам, но и мировоззрениям. Повсюду задумались о легитимности некоторых памятников, переименовывают улицы, - акции Black Lives Matter, по убеждению жюри, привели к смене поведенческих моделей в современной культуре.

В британский рейтинг Power 100 в этом году вошли два художника из Германии: медиахудожница Хито Штейерль (Hito Steyerl) заняла 18 место, фотохудожник Вольфганг Тильманс (Wolfgang Tillmans) - 23-е.

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