 Антирасисты возглавили рейтинг самых влиятельных людей искусства | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Антирасисты возглавили рейтинг самых влиятельных людей искусства

Первое место в рейтинге "Power 100" британского журнала ArtReview заняло движение Black Lives Matter, активно выступающее против расизма.

Одна из акций Black Lives Matter

Британский журнал ArtReview ежегодно публикует рейтинг "Power 100": анонимное жюри составляет список ста самых влиятельных людей в мире современного искусства. В этом году первое место в рейтинге впервые заняло международное движение - Black Lives Matter, активно выступающее против расизма.  

Как отмечает немецкое информационное агентство dpa, многие ждали, что список может возглавить... коронавирус, который оказал на мир искусства в уходящем году огромное влияние: музеи закрыты на карантин, почти все художественные ярмарки отменены, художники лишились доходов. Однако, поставив на первое место в рейтинге Black Lives Matter, жюри дало понять, что в арт-бизнесе все еще есть люди, способные оказывать сопротивление не только вирусам, но и мировоззрениям. Повсюду задумались о легитимности некоторых памятников, переименовывают улицы, - акции Black Lives Matter, по убеждению жюри, привели к смене поведенческих моделей в современной культуре. 

В британский рейтинг Power 100 в этом году вошли два художника из Германии: медиахудожница Хито Штейерль (Hito Steyerl) заняла 18 место, фотохудожник Вольфганг Тильманс (Wolfgang Tillmans) - 23-е.

Смотрите также:

  • Карнавальная повозка в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Кёльнский собор оплакивает жертв теракта в Ханау

    Участники карнавального шествия напомнили о жертвах теракта в Ханау. На этом фото карнавальная повозка с фигурой, изображающей плачущий Кёльнский собор и сердце, на котором на кёльнском диалекте написано: "Наше сердце вместе с жителями Ханау". Кульминация карнавала была омрачена еще одной трагедией. В конце дня стало известно о происшествии в Фолькмарзене, где в толпу зрителей въехал автомобиль.

  • Карнавал в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Карнавал против расизма

    "Ханау - не был началом. Остановите расизм" - написано на этом плакате, который несут участники уличного карнавала в Кёльне

  • Карнавальная повозка в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Нет расизму - главный мотив карнавала

    "Нет расизму!" - этот лозунг стал главным мотивом на карнавале в Дюссельдорфе, который известен тем, что карнавальные повозки здесь посвящены самым острым темам, волнующим общество. Участники карнавала осуждают подстрекательские речи, призывают препятствовать проявлениям расизма и остановить правых экстремистов.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Внутренняя политика глазами карнавалистов

    Одна из самых острых политических тем в Германии - результаты выборов в ландтаг Тюрингии, где чуть было не возник фактический союз либералов (FDP) и христианских демократов (CDU) с лидером местного радикального крыла правопопулистской партии АдГ Бьёрном Хёкке. Авторы этой карнавальной повозки считают тюрингских либералов и христианских демократов пособниками крайне правого немецкого политика.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Карнавал сильнее коронавируса

    Распространение коронавируса - тоже один из мотивов карнавала. Как видно на этом фото, победить его участники карнавала хотят своими методами. Они считают карнавальный вирус более сильным, а сам карнавал - более заразительным.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    "Брекзит" на карнавале

    Так видят участники карнавала выход Великобритании из ЕС и последствия "Брекзита" для Соединенного Королевства

  • Карнавал в Кёльне

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Трамп на карнавале в Кёльне

    Политике Дональда Трампа посвящено множество шуток на карнавале в Кёльне. Эта карнавальная повозка одна из многих, чьим героем стал американский президент.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Бетховен в карнавальной повозке

    В этом году отмечается 250 лет со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена. Не только в Бонне, где родился Бетховен, но и в Кёльне, и в Дюссельдорфе, это событие стало одним из мотивов карнавального шествия.

  • Карнавал в Дюссельдорфе

    Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус

    Грета Тунберг и защита климата

    Экоактивистка Грета Тунберг и с карнавальной повозки в Дюссельдорфе призывает всех бороться против изменения климата, чтобы спасти планету: "Сделайте, наконец, что-нибудь против грозящей катастрофы"!

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Большинство американцев поддерживает движение против расизма

Лозунги движения "Жизни чернокожих имеют значение" находят поддержку и у белого населения США. Хотя по некоторым вопросам имеются разногласия.  

Спайк Ли в интервью DW: Трамп будет наихудшим президентом в истории США

В интервью DW обладатель "Оскаров", знаменитый актер, режиссер, сценарист и продюсер Спайк Ли делится своими мыслями о новом всплеске насилия в отношении афроамериканцев.  

Трамп запрещает антирасистские курсы для сотрудников госаппарата

Президент США распорядился запретить учебные курсы по борьбе с расизмом для сотрудников федеральных агентств. В Белом доме их назвали "антиамериканской пропагандой".  

Европарламент принял резолюцию против расизма

Депутаты Европарламента выразили солидарность с участниками движения "Black Lives Matter" и подчеркнули свое неприятие расизма и полицейского насилия в особой резолюции.  

Против расизма: на акции по всему миру вышли сотни тысяч демонстрантов

По всему миру - от австралийского Сиднея до германского Берлина - митингующие выступают в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").  

Молодежь против расизма: что предлагает Трампу поколение Z

Многим из тех, кто сейчас протестует перед Белым домом и по всем США против расизма и насилия полиции, менее 25 лет. Им есть что сказать: сдаться - это не альтернатива.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Black Lives Matter: проблема расизма актуальна и для России (11.06.2020)  

Black Lives Matter: расовая дискриминация в США и ее причины (10.06.2020)  

Протесты против расизма - "Европа в фокусе" (11.06.2020)  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW