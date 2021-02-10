Бюро "Яблоко" поддержало статью Явлинского о Навальном

Бюро российской объединенной демократической партии "Яблоко" поддержало тезисы, изложенные в статье основателя объединения Григория Явлинского, посвященной ситуации с протестами в РФ и задержанию оппозиционера Алексея Навального. Как сообщили в четверг, 11 февраля, в пресс-службе партии, "за" принятие заявления в поддержку публикации проголосовали 14 членов бюро, один воздержался. Голосовавших "против" не было.

В партии сочти статью актуальной. Авторы заявления также отметили, что не приемлют "травлю, злобу и агрессию", развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Явлинского.

Статья политика стала одной из самых обсуждаемых в РФ публикаций недели. В ней Григорий Явлинский обвинил Навального в национализме, популизме и вождизме. Экс-член "Яблока" Максим Кац так прокомментировал позицию основателя партии: "Теперь будет сложнее идти на выборы в Госдуму". "Партия получила бы 10-15 процентов и прошла бы в Думу, да еще одномандатные округа бы взяла в Москве и Питере. Усилия же Явлинского направлены на то, чтобы этого не произошло", - полагает Кац. Выборы запланированы на 19 сентября 2021 года.

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