Беспорядки на западе Франции: фермеры против водохранилищ

На западе Франции фермеры и защитники природы протестуют против строительства огромных водохранилищ для орошения сельхозземель. Демонстранты вступили в столкновения с полицией, есть задержанные и пострадавшие.

На атлантическом побережье Франции фермеры и защитники природы протестуют против строительства здесь десятков больших водохранилищ для ирригации. В субботу, 20 июля, в портовом городе Ла-Рошель прошло две демонстрации, участники одной из которых вступили в столкновения с полицией.

В этой акции протеста приняли участие около 2000 человек, которые прошли маршем через весь город и около 14.00 по местному времени (15.00 мск) были остановлены полицией. Демонстранты стали строили баррикады и поджигать мусорные контейнеры, полиция применила гранаты со слезоточивым газом. Было арестовано шесть участников акции. Пятеро протестующих и одна женщина-полицейский получили травмы.

Вторая акция протеста в Ла-Рошели в тот же день прошла более мирно. В ней участвовали около 3000 человек, часть из которых добрались до конечной точки маршрута - терминала для хранения сельхозпродукции в грузовом порту - по воде, на каяках. В полиции сообщили, что накануне, 19 июля, вечером использовали слезоточивый газ, чтобы выдворить с территории этого портового терминала около 200 проникших туда человек. Среди них были фермеры на тракторах.

Водохранилища против засух

Планируется, что новые резервуары будут зимой заполняться грунтовыми водами, которые летом пойдут на орошение окрестных сельхозземель. Сторонники проекта указывают на то, что это поможет уберечь сельское хозяйство на западе Франции от последствий участившихся засух.

Однако владельцы небольших фермерских хозяйств, которые составляют костяк протеста, считают, что водохранилища хотят построить "не чтобы выращивать сельхозпродукты в регионе (для местных жителей. - Ред.), а чтобы накормить глобальные рынки". Природоохранные организации, кроме того, опасаются, что постройка резервуаров нанесет удар по местным экосистемам.

В начале прошлого года на западе Франции уже были протесты против строительства водохранилищ - тогда они тоже переросли в беспорядки.

Зимние протесты фермеров во Франции

Минувшей зимой Францию, как и Германию, и некоторые другие страны ЕС, охватили протесты фермеров. Во Франции они блокировали дороги в десятках департаментов и приехали на тракторах в центр Парижа, протестуя против роста налогов и сборов, ужесточения требований по защите окружающей среды в ЕС, а также против низких закупочных цен на их продукцию.