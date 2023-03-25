Во Франции протест против водохранилища перерос в беспорядки

На западе Франции в районе Сент-Солин протесты против создания водохранилища для орошения ферм переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали несколько человек, сообщает агентство AFP в субботу, 25 марта.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы отогнать некоторых протестующих, которые бросали фейерверки на строительную площадку. Судя по кадрам местного ТВ, протестующие подожгли три полицейских автомобиля.

К демонстрации призвал альянс "Bassines non merci". По данным властей, несмотря на запрет собраний, в акции приняли участие около 6000 человек. Альянс заявил о 25 тыс. участников.

Серьезные травмы получили двое протестующих, один из которых находится в критическом состоянии после травмы головы, пишет AFP. Травмы также получили 16 полицейских, одного из них эвакуировали на вертолете.

Сильная засуха прошлым летом на западе Франции обострила споры о водных ресурсах в сельскохозяйственном регионе. Кооператив из 450 фермеров при господдержке приступил к созданию искусственных водохранилищ для минимизации последствий засух. Всего в департаменте Де Севр запланировано создание 16 таких водохранилищ. Противников проекта обвиняют инициаторов в захвате воды на фоне изменения климата, пишет AFP.

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