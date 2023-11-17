Евросоюз ужесточит наказания за экологические преступления

Государства ЕС и Европарламент договорились расширить перечень преступлений против окружающей среды и ужесточить наказания за них. За экопреступление, приведшее к смерти людей, будет грозить от 10 лет лишения свободы.

Представители государств Европейского Союза и Европейский парламент в четверг, 16 ноября, согласовали в Брюсселе расширение списка преступлений против окружающей среды и ужесточение наказаний за них. Теперь за умышленные экопреступления, повлекшие за собой смерть людей, физическим лицам во всех странах ЕС будет грозить лишение свободы на срок от 10 лет, сообщает агентство dpa.

Для компаний за тяжкие преступления против окружающей среды предусмотрены штрафы в размере не менее 5% от их мирового оборота либо от 40 млн евро. Размер штрафов за менее тяжкие эконарушения будет начинаться от 3% общего оборота компании либо от 24 млн евро. Юридическое лицо - нарушителя также могут обязать восстановить прежнее состояние окружающей среды или обеспечить компенсацию нанесенного им ущерба. Кроме того, возможно исключение доступа таких компаний к бюджетному финансированию или отзыв разрешений, выданных им ранее госорганами.

Список экопреступлений при этом расширен до 18 пунктов. Среди них - незаконный оборот древесины, полученной путем нелегальных вырубок, незаконная утилизация экологически вредных деталей машин и нарушение правил использования и утилизации вредных для окружающей среды химических веществ.

Число экопреступлений в Европе растет

"Экологические преступления являются серьезными, прибыльными и их число растет", - заявил комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс, комментируя достигнутые в Брюсселе договренности. Предложения по ужесточению ответственности за экопреступления представила в конце 2021 года Еврокомиссия, после того как эксперты заключили, что существующие ограничения в этой области недостаточно эффективны.

Введение новых правил должно быть еще официально одобрено Советом ЕС и Европарламентом на его пленарном заседании. Однако эти процедуры считаются уже формальными.

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