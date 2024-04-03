Berliner Zeitung ответила на критику посла Украины

Алексей Макеев обвинил Berliner Zeitung в "искажении реальности и правды" о войне в Украине и резко раскритиковал ряд сотрудников газеты за их прошлое в российских государственных СМИ.

Газета Berliner Zeitung вечером во вторник, 2 апреля, реагируя на резкую критику в адрес ее сотрудников со стороны посла Украины в Германии Алексея Макеева из-за того, как они освещают войну России против Украины, призвала последнего "уважать свободу слова в европейской демократии".

"Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных журналистов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", - подчеркнула редакция. В издании напомнили, что до публикации 2 апреля поста в соцсети X украинский дипломат ни разу не обращался к Berliner Zeitung с какими-либо претензиями.

Украинский посол Макеев раскритиковал Berliner Zeitung

Ранее в тот же день Алексей Макеев заявил в соцсети X, что газета Berliner Zeitung, которую он называет "Berliner Volksrepublik Zeitung" (в переводе: "Газета Берлинской народной республики"), регулярно отмечает его в статьях "с искажением реальности и правды о российской агрессивной войне" против Украины. "Berliner Zeitung - это новое "Радио Москва"?" - задается он вопросом. Кроме прочего, дипломат резко раскритиковал издание за то, что оно предоставило работу бывшим сотрудникам российских государственных СМИ, которых, как он пишет, "учитывая их прошлую работу, вряд ли можно называть журналистами".

"Моя рекомендация по отношению к Berliner Volkrepublik Zeitung - просто не читать и не давать интервью", - заявил Макеев.

"Мы решительно выступаем против личной клеветы в адрес отдельных журналистов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева", - парировали в издании.

О газете Berliner Zeitung

Газета Berliner Zeitung и издательство Berliner Verlag c 2019 года принадлежит супружеской паре предпринимателей Хольгеру и Зильке Фридрих (Holger Friedrich, Silke Friedrich). В 2023 году Хольгер Фридрих поставил свою подпись под "Манифестом за мир", с которым выступили на тот момент политик Левой партии, а ныне лидер собственной партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и борец за права женщин Алиса Шварцер (Alice Schwarzer).

Эта петиция, авторы которой призывали, кроме прочего, отказаться от дальнейших поставок вооружений в Украину и активизировать усилия для дипломатического решения конфликта, более чем за год набрала свыше 910 300 подписей. В СМИ ФРГ раскритиковали эту петицию как выражающую "пренебрежение к украинцам".

Альтернативная петиция с призывом не прекращать помощь Украине, в том числе путем поставок вооружений, запущенная 24 февраля 2023 года руководителями молодежных организаций Свободной демократической партии и Христианско-Демократического союза Франциской Брандман (Franziska Brandmann) и Йоханнесом Винкелем (Johannes Winkel), набрала к 3 апреля 2024 года более 166 500 подписей.

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