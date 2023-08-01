Посол Украины в ФРГ: Путин готов ко всему

Киев пока не видит шансов на достижение мира с Россией путем переговоров, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. Дипломат дал интервью газете Die Rheinische Post, которое она опубликовала в понедельник, 31 июля. "Россия должна быть побеждена. Иначе мира не будет", - подчеркнул Макеев.

По его мнению, РФ может быстро закончить войну, выведя войска с оккупированных территорий - в том числе и из аннексированного Крыма. "Но Россия этого не хочет, поэтому нам нужна поддержка", - добавил он.

Дипломат: РФ должна финансово заплатить за разрушения

По словам посла Украины в ФРГ, свободный мир также заинтересован в том, чтобы военные преступники и руководство, отдававшее приказы о совершении этих преступлений, предстали перед судом. Россия должна финансово заплатить за разрушения в Украине, добавил он.

Говоря о возможности применения Москвой ядерного оружия, Алексей Макеев отметил: "Мы видели, что Путин готов ко всему. От него всего можно ожидать". По словам дипломата, Киев на протяжении многих лет предупреждал, что РФ использует поставки газа как оружие. "Так и произошло", - добавил он. "Мы, украинцы, должны быть готовы к любому развитию событий", - констатировал собеседник издания.

"Российский народ должен осознать свои ошибки"

При этом дипломат выразил уверенность, что Россия и ее народ должны осознать свои ошибки и попросить за них прощения. "Но здесь, в моем кабинете, я пока услышал это только от двух человек": от Гарри Каспарова, экс-чемпиона мира по шахматам и сооснователя Форума свободной России, и от Сергея Лагодинского, депутата Европарламента, добавил Макеев.

Ранее в интервью DW украинский дипломат выражал уверенность, что это вопрос внутренней безопасности Германии - не позволять раз за разом "демонстрировать на улицах пропагандистские лозунги России", которая ведет настоящую "войну на истощение" против Украины.

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