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Берлин отказался поставлять Украине истребители

Виталий Кропман
15 июля 2024 г.

Правительство ФРГ заявило, что бундесвер не имеет ни одного самолета F-16. А передавать Киеву различные типы боевых истребителей не имеет смысла из-за сложностей в подготовке пилотов.

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Истребитель F-16 (фото из архива)
Истребитель F-16 (фото из архива)Фото: South Korea's Defense Ministry/Matrix Images/picture alliance

Власти Германии отвергли призыв о поставках истребителей в Украину, с которым ранее выступил лидер оппозиции Фридрих Мерц (Friedrich Merz) из Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Он напомнил, что существует соответствующая инициатива нескольких стран по поставке Киеву истребителей F-16, которые могут быть развернуты уже этим летом.

В то же время, цитирует представителя правительства агентство dpa, бундесвер не имеет ни одного самолета F-16, о чем Мерц не может не знать. "Нет смысла передавать Украине различные типы истребителей. Даже если истребители могут выглядеть похожими внешне, они очень отличаются в управлении. И это предполагает длительное обучение", - пояснил  Хебештрайт.

Мерц: Помочь Украине восстановить суверенитет над небом

Накануне Фридрих Мерц высказался за то, чтобы Германия усилила военную поддержку Киева, в частности, поставив истребители. "Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством, поскольку эти ракетные атаки на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых не могут быть взяты под контроль только с земли", - сказал Мерц в рамках летнего интервью в эфире программы "Спроси себя" ("Frag selbst") на телеканале ARD 14 июля.

Многие страны уже обязались поставить Украине боевые самолеты, и "мы, немцы, не можем остаться в стороне", заявил председатель крупнейшей в ФРГ оппозиционной партии.

Поставки F-16 в Украину начались

На саммите НАТО, завершившемся на прошлой неделе в Вашингтоне, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды начали передачу Украине американских истребителей F-16. По его словам, самолеты появятся в украинском небе этим летом. О передаче Украине в этом году шести F-16 также объявила Норвегия.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Украине нужно не менее 128 истребителей F-16.

 

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