Бербок заверила Молдову в активной поддержке на пути в ЕС

По мнению главы МИД Германии, вступление Молдовы в ЕС - "геополитическая необходимость и следствие агрессивной войны России" в Украине. Анналена Бербок высоко оценила прогресс Кишинева на пути реформ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пообещала Молдове дальнейшую поддержку на пути к вступлению в Европейский Союз. В ходе встречи в Берлине со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем во вторник, 9 апреля, она назвала вступление Молдовы в ЕС "геополитической необходимостью и следствием агрессивной войны России".

Глава МИД ФРГ высоко оценила то, что Молдова, подвергающаяся со стороны России гибридным угрозам, в частности при помощи дезинформации, уже провела в крайне сложных условиях важные реформы в качестве кандидата на вступление в ЕС. Теперь, по ее словам, необходимо сохранить этот курс и "продолжить путь реформ, особенно в области правосудия".

Бербок: Москва сделает все, чтобы расколоть молдаван

Говоря о предстоящих в Молдове выборах и запланированном референдуме о вступлении в ЕС, Бербок заявила: "Мы точно знаем, что Россия сделает все возможное, чтобы расколоть вас и распространить свою пропаганду".

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, из-за высокого уровня свобод демократические страны особенно уязвимы во время избирательных кампаний. "Но демократии не беззащитны", - заверила Анналена Бербок, указав, что вместе с молдавским Центром по борьбе с дезинформацией и Евросоюзом ведется работа над дальнейшим расширением возможностей анализа и реагирования на российские фейковые новости и лживую риторику.

Михай Попшой со своей стороны заверил, что Кишинев добивается прогресса в проведении реформ и в борьбе с коррупцией. "Все наши граждане чувствуют себя гражданами Европейского Союза", - заявил он. При этом, как указал глава молдавского МИД, это происходит несмотря на то, что Кремль "использует все инструменты гибридной войны, чтобы вбить клин" между жителями Молдовы, в том числе между теми, кто говорит на румынском или русском языках.

Молдова имеет статус страны-кандидата в члены Евросоюза. В конце 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Кишиневом о вступлении страны в ЕС.

Смотрите также: