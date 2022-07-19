 Бербок добивается реальных шагов по защите климата на конференции ООН | Новости из Германии о Германии | DW | 19.07.2022

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Германия

Бербок добивается реальных шагов по защите климата на конференции ООН

"Мы не можем отложить климатический кризис, поэтому не можем и откладывать борьбу с ним", - заявила глава МИД ФРГ. Она добивается того, чтобы меры по защите климата имели реальное воплощение, а не остались словами.

Анналена Бербок и Самех Шукри на пресс-конференции в Берлине

Анналена Бербок и Самех Шукри на пресс-конференции в Берлине

Германия и Египет, выступающие соорганизаторами Петерсбергского диалога по климату, настаивают на том, чтобы на Конференции ООН по вопросам изменения климата, которая пройдет осенью в египетском Шарм-эш-Шейхе, были достигнуты конкретные результаты. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила во вторник, 19 июля, на совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой Самехом Шукри в Берлине, что нужны дела, а не просто слова.: "Мы не можем отложить климатический кризис, поэтому не можем и откладывать борьбу с ним", - подчеркнула она.

По словам Бербок, о проблеме изменения климата нельзя забывать, даже если другие кризисы кажутся более важными.

Разные концепции не должны противопоставляться

Вместе с тем германский министр предостерегла от противопоставления друг другу разных концепций борьбы с климатическим кризисом: все должны сплотиться, а дальнейшие отсрочки и компромиссы недопустимы, указала Анналена Бербок.

Самех Шукри также подчеркнул важность срочного принятия мер и того, чтобы ни одна страна не осталась в стороне. Он также призвал увеличить помощь государствам, особенно пострадавшим от изменения климата.

Берлинская встреча в рамках Петерсбергского диалога была посвящена конкретным вопросам подготовки Всемирной климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе и мерам по усилению защиты экологии. В ней приняли участие представители около 40 стран.

Первый климатический форум в таком формате прошел в Петерсберге под Бонном по инициативе тогдашнего канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) в 2010 году, после того как годом ранее на конференции ООН в Копенгагене провалились переговоры о глобальном соглашении по защите климата.

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    Автор: Нэли Йенш, Виталий Кропман


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