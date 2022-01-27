Что киноиндустрия может сделать для защиты климата

Киноиндустрия создает огромные нагрузки на окружающую среду. Съемочные команды добираются к локациям на самолетах, на площадках жужжат дизельные генераторы, а грузовики, перевозящие оборудование, выбрасывают вредные вещества в атмосферу. И еще один совсем не экологичный факт: за время работы над картиной в мусор нередко уходит до 5 тысяч пластиковых стаканчиков.

С этим пора покончить, заявила госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) в рамках 72-го Берлинского кинофестиваля. Достигнуто соглашение между рабочей группой по вопросам "зеленых" съемок, земельными и федеральным центрами поддержки киноискусства (Filmförderungsanstalt, FFA) по разработке унифицированных экологических минимальных стандартов для немецкого кинобизнеса. "Климатический кризис - один из вопросов выживания современности, противостоять которому мы можем лишь сообща", - подчеркнула Рот.

Госминистр ФРГ Клаудиа Рот на Берлинале

Политика и кинопромышленность определенно идут навстречу друг другу. Однако путь к такому сближению оказался долгим. Изменение климата, природные катастрофы и не в последнюю очередь движение Fridays for Future повлияли и на многих представителей кино- и телебизнеса. Например, власти земли Шлезвиг-Гольштейн с 2012 года выдают паспорт "зеленых" съемок фильмам и сериалам, созданным с оглядкой на защиту окружающей среды. Таким документом отмечен один из эпизодов культового немецкого детективного телесериала "Место преступления" - "Золотая пора" - в котором создатели отказались от поездок на автомобилях, свели к минимум объем отходов и обошлись без электрогенераторов, а также сериал "Вавилон-Берлин".

Первые экологические минимальные стандарты

Стандарты "зеленой" рабочей группы действуют в Германии с начала 2022 года и касаются среди прочего общественно-правовых и частных вещательных компаний, а также стриминговых сервисов, например, Netflix. Компании обязуются использовать консультантов по устойчивому развитию.

Этот консультант подсчитывает предполагаемый объем выбросов парниковых газов в процессе создания фильма, так называемый экологический след съемок. Переход на электроэнергию, получаемую из чистых источников, должен снизить этот показатель, как и отказ от дизельных генераторов, полетов на короткие расстояния и одноразовой посуды. Свой вклад должно внести и использование перезаряжаемых аккумуляторов, экологичных автомобилей и общественного транспорта.

С 2023 года эти стандарты должны быть увязаны с правилами финансовой поддержки кинематографа земельными и федеральными властями и применяться единообразно на территории всей страны. Госминистр Клаудиа Рот радуется "огромному успеху". Таким образом, все постановки, дотированные федеральными и земельными властями, смогут получить особый ярлык рабочей группы, указывающий на экоориентированное кинопроизводство.

Сотни участников добровольного обязательства

"Все мы долгое время считали, что кино- и телепродукция означает большую картинку, но маленький объем выбросов и потребления ресурсов", - отмечает эксперт рабочей группы Карл Бергенгрюн (Carl Bergengruen). Однако исследования подтвердили противоположное.

Движущей силой переосмысления в киноиндустрии была и остается инициатива кинематографистов Changemakers.film, которая с помощью ученых разработала экологические минимальные стандарты. С тех пор к добровольному обязательству присоединились более 600 игроков в отрасли. "Мы должны быстро сменить курс, если все еще хотим достичь целей по защите климата", - заявила в беседе с Deutsche Welle одна из инициаторов, актриса Фелине Рогган (Pheline Roggan).

Немецкая актриса театра и кино Фелине Рогган

А что мешает кинематографистам достичь экологичного производства? Например, своеобразный "туризм", возникший в результате конкуренции земель за место съемок. Он означает, что многие производства перемещаются с севера на юг и с востока на запад, поскольку субсидии поступают лишь в том случае, если фильм снимается в федеральной земле, где расположено агентство - финансовый донор. Финансовая поддержка кино в Германии до сих пор была делом федеральных земель, причем у каждой есть для этого собственные критерии. Нередко для этого приходится адаптировать сценарии.

"Зеленые" съемки приносят дополнительные затраты

Кроме того, "зеленое" кинопроизводство имеет свою цену и означает от одного до четырех процентов дополнительных расходов. Об этом председатель общественно-правового телеканала ARD и интендант радио RBB Патрисия Шлезингер (Patricia Schlesinger) заявила в ходе переговоров с госминистром Рот в рамках Берлинале. "Зеленые" съемки обходятся дороже, кто-то сначала должен за них заплатить", - подчеркнула Шлезингер. Минимальных стандартов недостаточно, чтобы побороть климатический кризис, отметила глава ARD, предостерегая от чрезмерной эйфории.

А вот немецкий режиссер и эксперт в области экоориентированных технологий кинопроизводства Филип Гассман (Philip Gassmann) видит огромный потенциал нововведений. По словам Гассмана, его компания подготовила свыше 300 консультантов по устойчивому развитию, советы которых могут пригодиться и при написании сценария, и в выборе оборудования, и в логистике. "Планирование играет решающую роль", - уверен он.

Консультант Bavaria Fiction Тобиас Вольф (слева)

Тобиас Вольф (Tobias Wolf) - один из таких консультантов. Он отвечает за снижение выбросов парниковых газов на съемочной площадке в кинообъединении Bavaria Fiction. "Открытость "зеленым" съемкам не вопрос поколений, - заявил он в беседе с DW. - Всем нам необходимо объединить усилия, чтобы противостоять изменению климата".

В свою очередь актриса Мария Фуртвенглер (Maria Furtwängler) в разговоре с госминистром Рот на фестивале в Берлине указала, что каждый кинематографист в свете антропогенного изменения климата должен задаться вопросом: "К каким переменам я готов? Отказаться от полета? Написать свое имя на пластиковом стаканчике и взять его на съемочную площадку?"

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