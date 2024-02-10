Белый дом: Доклад о памяти Байдена политически мотивирован

Белый дом: Доклад о памяти Байдена политически мотивирован10 февраля 2024 г.
Вице-президент США Камала Харрис назвала доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Джо Байден называется "пожилым человеком с плохой памятью", политически мотивированным. С таким заявлением она выступила в субботу, 10 февраля.
Того же мнения придерживается представитель юрисконсульта Белого дома Ян Сэмс. Он предположил, что член Республиканской партии Хёр мог находиться под давлением "напряженной политической обстановки".
Дело о секретных документах
Джо Байдена подозревали в ненадлежащем хранении секретных документов. Осенью 2022 года в его бывшем кабинете в Центре дипломатии и глобального взаимодействия в Вашингтоне нашли около 10 секретных документов времен его вице-президентства при президенте Бараке Обаме. Среди обнаруженных секретных бумаг оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Позже в гараже дома Байдена в штате Делавэр нашли еще одну пачку секретных документов.
Тем не менее, спецпрокурор Роберт Хёр решил не предъявлять президенту США обвинения по этому делу. Он объяснил это тем, что Байден сотрудничал со следствием, и его будет трудно признать виновным в суде, поскольку он "пожилой человек с благими намерениями и плохой памятью".
В выводах спецпрокурора отмечается, что во время допросов у главы Белого дома были зафиксированы "значительные ограничения" в памяти. Так, президент забыл, в какой год началась и когда закончилась его деятельность на посту вице-президента. Кроме того, как утверждается в докладе, Байден не помнил, в каком году умер его сын Бо.
Реакция на обвинения Джо Байдена
Сам президент Соединенных Штатов на обвинения отреагировал очень резко. "Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги", - заявил Байден. Он также отверг утверждение, что не помнит год смерти своего сына: "Как, черт возьми, он посмел поднимать этот вопрос? Когда меня спросили об этом, я подумал: не ваше собачье дело. Каждый День памяти мы проводим службу в память о нем, на которой присутствуют друзья, родственники и люди, которые его любили. Мне не нужен никто, чтобы напоминать, когда он умер".
Байден продолжает путать имена
Несмотря на то, что Белый дом отрицает проблемы с памятью президента Байдена, он продолжает ошибаться в своих публичных выступлениях. Так, во время недавнего приема в Нью-Йорке, где собирались деньги на его президентскую кампанию, Джо Байден спутал бывших федеральных канцлеров Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) и Гельмута Коля (Helmut Kohl).
Кроме того, в своих недавних выступлениях американский лидер путал президента Франции Эмманюэля Макрона с покойным Франсуа Миттераном, а также называл президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси лидером Мексики.
Смотрите также: