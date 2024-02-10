Белый дом: Доклад о памяти Байдена политически мотивирован

Вице-президент США Камала Харрис назвала доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Джо Байден называется "пожилым человеком с плохой памятью", политически мотивированным. С таким заявлением она выступила в субботу, 10 февраля.

Того же мнения придерживается представитель юрисконсульта Белого дома Ян Сэмс. Он предположил, что член Республиканской партии Хёр мог находиться под давлением "напряженной политической обстановки".

Дело о секретных документах

Джо Байдена подозревали в ненадлежащем хранении секретных документов. Осенью 2022 года в его бывшем кабинете в Центре дипломатии и глобального взаимодействия в Вашингтоне нашли около 10 секретных документов времен его вице-президентства при президенте Бараке Обаме. Среди обнаруженных секретных бумаг оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Позже в гараже дома Байдена в штате Делавэр нашли еще одну пачку секретных документов.

Специальный прокурор Роберт Хёр Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance

Тем не менее, спецпрокурор Роберт Хёр решил не предъявлять президенту США обвинения по этому делу. Он объяснил это тем, что Байден сотрудничал со следствием, и его будет трудно признать виновным в суде, поскольку он "пожилой человек с благими намерениями и плохой памятью".

В выводах спецпрокурора отмечается, что во время допросов у главы Белого дома были зафиксированы "значительные ограничения" в памяти. Так, президент забыл, в какой год началась и когда закончилась его деятельность на посту вице-президента. Кроме того, как утверждается в докладе, Байден не помнил, в каком году умер его сын Бо.

Реакция на обвинения Джо Байдена

Сам президент Соединенных Штатов на обвинения отреагировал очень резко. "Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги", - заявил Байден. Он также отверг утверждение, что не помнит год смерти своего сына: "Как, черт возьми, он посмел поднимать этот вопрос? Когда меня спросили об этом, я подумал: не ваше собачье дело. Каждый День памяти мы проводим службу в память о нем, на которой присутствуют друзья, родственники и люди, которые его любили. Мне не нужен никто, чтобы напоминать, когда он умер".

Байден продолжает путать имена

Несмотря на то, что Белый дом отрицает проблемы с памятью президента Байдена, он продолжает ошибаться в своих публичных выступлениях. Так, во время недавнего приема в Нью-Йорке, где собирались деньги на его президентскую кампанию, Джо Байден спутал бывших федеральных канцлеров Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) и Гельмута Коля (Helmut Kohl).

Кроме того, в своих недавних выступлениях американский лидер путал президента Франции Эмманюэля Макрона с покойным Франсуа Миттераном, а также называл президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси лидером Мексики.

Смотрите также: