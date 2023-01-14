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Джо Байден (фото из архива)Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance
ПолитикаСША

В доме Байдена нашли еще одну партию секретных документов

Жан Рофе
46 мин. назад

По словам специального советника президента США Ричарда Заубера, всего в доме Байдена в штате Делавэр было обнаружено шесть страниц документов с грифом секретности.

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В частном доме президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон в штате Делавэр на востоке страны обнаружили еще пять страниц документов с пометкой "секретно", они были немедленно переданы министерству юстиции. Об этом сообщил в субботу, 14 января, специальный советник главы государства по юридическим вопросам Ричард Заубер.

Он рассказал, что 12 января отправился в дом президента в Уилмингтоне, чтобы помочь с передачей Минюсту секретного документа, который был найден там днем ранее. "Пока я передавал документ сопровождавшим меня сотрудникам Минюста, среди приложенных к нему материалов были обнаружены еще пять страниц с грифом секретности, всего шесть страниц", - сказал Заубер.

Бумаги времен вице-президентства

Несколькими днями ранее стало известно об обнаружении в личном офисе Байдена секретных правительственных документов периода, когда он занимал должность вице-президента США с 2009 по 2017 годы. Как сообщил телеканал CNN 9 января, речь идет о десятке документов, в том числе самой высокой степени секретности.

Бумаги были обнаружены в закрытом на замок шкафу адвокатами Байдена еще в ноябре 2022 года при освобождении офисных помещений в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании (Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement). Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации. Сам президент заявил, что удивлен обнаруженными в его офисе секретными документами и не знает их содержания.

Позднее появилась информация об обнаружении помощниками американского лидера новой партии секретных документов в доме Байдена в Уилмингтоне, в том числе в гараже.

Для расследования назначен спецпрокурор

Министр юстиции США Меррик Гарленд 12 января объявил о назначении Роберта Хёра спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом секретных документов. По словам Гарленда, бывший федеральный прокурор Хёр должен выяснить, были ли нарушены Байденом и его командой соответствующие законы и предписания.

Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в 2022 году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа и грозит ему уголовным преследованием.

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