Байден избежал обвинения по делу о секретных документах

Президенту США Джо Байдену не будут предъявлены обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов, говорится в докладе спецпрокурора по этому делу Роберта Хёра, опубликованном в четверг, 8 февраля. Отказ от предъявления обвинений объясняется тем фактом, что Байден сотрудничал со следствием и его будет трудно признать виновным в суде, поскольку он - "пожилой человек с благими намерениями и плохой памятью", цитирует доклад агентство Reuters.

В выводах спецпрокурора отмечается, что во время допросов у главы Белого дома были зафиксированы "значительные ограничения" в памяти. Так, президент забыл, в какой год началась и когда закончилась его деятельность на посту вице-президента. Кроме того, как утверждается в докладе, Байден не помнил, в каком году умер его сын Бо.

Что касается секретных документов, которые Байден хранил в гараже, а не передал в Национальный архив, то эти действия "представляют серьезную угрозу национальной безопасности", учитывая уязвимость конфиденциальной информации "к потере или компрометации противниками Америки", подчеркнул спецпрокурор.

Байден: С памятью у меня все в порядке

После публикации доклада Байден выступил перед журналистами, эмоционально отвергнув утверждения о проблемах с памятью. "Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги", - прокомментировал он данную Хёром характеристику. "С моей памятью все хорошо. Посмотрите, чего я добился за время президентства", - ответил Байден на вопрос, способен ли он исполнять обязанности президента.

Байден также отверг утверждение, что он не помнит год смерти своего сына. "Как, черт возьми, он посмел поднять этот вопрос. Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я подумал, что это не их дело", - сказал президент. Адвокаты Байдена заявили, что его провалы в памяти не являются чем-то необычным для человека, пытающегося описать события, произошедшие много лет назад. "Таким комментариям нет места в отчете министерства юстиции", - написали они в комментариях, включенных в отчет спецпрокурора.

Байден поприветствовал решение спецпрокурора не предъявлять обвинения, заявив, что теперь "вопрос закрыт".

Реакция Дональда Трампа

"Теперь подтвердилось существование двухуровневой системы правосудия и неконституционного выборочного преследования", - написал в соцсетях экс-президент США, который вновь претендует на этот пост, Дональд Трамп, комментируя итоги расследования. "Как мы можем доверять его (Байдена. - Ред.) способности руководить нашей страной, если его память имеет "значительные ограничения?!" - написала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт.

Трампа также обвиняют в ненадлежащем хранении секретных документов. При обыске в его доме в Мар-а-Лаго в 2022 году сотрудники ФБР изъяли 11 ящиков секретных документов, которые он не вернул в Национальный архив, покидая должность президента. Трамп не признал вины и назвал обвинения политическим преследованием. Суд по этому делу назначен на май 2023 года, но скорее всего будет отложен, пишет Reuters.

Смотрите также: