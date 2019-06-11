 Посмотрите, как радуются снегу белые медведицы в Берлине (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.02.2021

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По Германии

Посмотрите, как радуются снегу белые медведицы в Берлине (фото)

Тоня и Герта - в полном восторге! Мама и дочь в берлинском зоопарке Фридрихсфельде устроили снежную фотосессию. Ну, если можно так сказать о белых медведицах.

Белые медведицы Герта и Тоня

Белые медведицы Герта (слева) и Тоня в берлинском зоопарке Фридрихсфельде

Берлин • После нынешних февральских снегопадов и похолодания в берлинском зоопарке Фридрихсфельде (Tierpark Berlin-Friedrichsfelde) временно возникли условия, очень похожие на те, в которых в дикой природе живут белые медведи и другие обитатели полярных регионов. Белые медведицы Тоня (Tonja) и Герта (Hertha) - мама и дочка - пришли в полный восторг и наслаждаются этим зимним великолепием от всей души. Жалко, конечно, что зоопарки в Германии из-за локдауна сейчас закрыты, поэтому - большое спасибо за эти фотографии информационному агентству dpa.

Снежные забавы белых медведиц. Фотографии

Белая медведица Герта

Герта делает утреннюю гимнастику на свежем воздухе

Белая медведица Тоня

Мама Тоня осматривает свои владения после снегопада

Белые медведицы Герта (снизу) и Тоня в берлинском зоопарке Фридрихсфельде

Кто не спрятался, я не виновата!

Белая медведица Тоня

Тоня начинает снежные процедуры

Белые медведица Герта

Герта тянется за своей игрушкой - чашей из пластмассы

Белая медведица и Тоня

Тоня немного устала и решила немного отдохнуть

Тоня и Герта - наши хорошие знакомые. В марте 2019 года мы рассказывали о первых шагах Герты на артистическом поприще, немного позже - о том, как для нее выбрали это имя, а также вместе отметили первые шесть месяцев со дня рождения. Шефство над этой медведицей взял на себя берлинский футбольный клуб "Герта" (Hertha BSC), выступающий в бундеслиге.

Зоопарк Берлин-Фридрихсфельде

Этот второй зоопарк немецкой столицы, находящийся в районе Фридрихсфельде, был основан по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как старый зоопарк - Зоологический сад - после Второй мировой войны оказался в западной части города.

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Контекст

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