Посмотрите, как радуются снегу белые медведицы в Берлине (фото)

Берлин • После нынешних февральских снегопадов и похолодания в берлинском зоопарке Фридрихсфельде (Tierpark Berlin-Friedrichsfelde) временно возникли условия, очень похожие на те, в которых в дикой природе живут белые медведи и другие обитатели полярных регионов. Белые медведицы Тоня (Tonja) и Герта (Hertha) - мама и дочка - пришли в полный восторг и наслаждаются этим зимним великолепием от всей души. Жалко, конечно, что зоопарки в Германии из-за локдауна сейчас закрыты, поэтому - большое спасибо за эти фотографии информационному агентству dpa.
Снежные забавы белых медведиц. Фотографии
Герта делает утреннюю гимнастику на свежем воздухе
Мама Тоня осматривает свои владения после снегопада
Кто не спрятался, я не виновата!
Тоня начинает снежные процедуры
Герта тянется за своей игрушкой - чашей из пластмассы
Тоня немного устала и решила немного отдохнуть
Тоня и Герта - наши хорошие знакомые. В марте 2019 года мы рассказывали о первых шагах Герты на артистическом поприще, немного позже - о том, как для нее выбрали это имя, а также вместе отметили первые шесть месяцев со дня рождения. Шефство над этой медведицей взял на себя берлинский футбольный клуб "Герта" (Hertha BSC), выступающий в бундеслиге.
Зоопарк Берлин-Фридрихсфельде
Этот второй зоопарк немецкой столицы, находящийся в районе Фридрихсфельде, был основан по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как старый зоопарк - Зоологический сад - после Второй мировой войны оказался в западной части города.
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