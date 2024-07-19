Белорускам будут бесплатно делать прививку против рака

Пока в стране доступна только платная вакцина, решение о бесплатных прививках обсуждалось несколько лет.

В Беларуси рак шейки матки занимает второе место среди онкозаболеваний. Ежегодно около тысячи женщин узнают про диагноз, около 350 умирает. Хотя этот рак предотвратить легче, чем любой другой вид онкологии, - скрининг в сочетании с вакцинацией помогает снизить уровень заболеваемости на 90%. Скрининг пациенткам уже доступен, а со следующего года белорусских девочек начнут прививать бесплатно.

Как пояснила в комментарии DW белорусский гинеколог, в группе риска по раку шейки матки (РШМ) - женщины от 40 до 60 лет. Однако в последние годы болезнь молодеет, все чаще проблемы находят у беременных. В 99% случаев причиной является вирус папилломы человека (ВПЧ), основной способ передачи - половой.

Большинство пациенток обращаются к врачу уже на третьей стадии рака

Если новообразование выявлено в нулевой стадии, практически во всех случаях после лечения женщину не беспокоят проблемы со здоровьем, говорит гинеколог. Но в Беларуси каждая третья пациентка обращается за помощью уже на 3-4 стадии - в таких случаях лечение длительное, сложное и не всегда эффективное. На ранних стадиях РШМ протекает бессимптомно. От момента инфицирования до развития рака проходит около 10 лет. Регулярное обследование и исследования помогают выявить предраковые и опухолевые изменения в 90% случаев, а значит - не допустить развитие рака даже до первой стадии.

"Лучшая профилактика - это скрининг и вакцинация от ВПЧ, - пояснила специалист. - Скрининг уже доступен белорусским пациенткам, в том числе в государственных поликлиниках, раз в пять лет женщины в возрасте от 30 до 60 лет сдают тест на ВПЧ. В странах, где вакцинация входит в национальный календарь прививок, заболеваемость снизилась более чем на 80%".

Решения о прививках жители в Беларуси ждали несколько лет Фото: Christian Thiele/dpa/picture-alliance

При этом собеседница уточняет, что понадобится время, чтобы и медперсонал активно подключился к профилактике. "С чем я сталкиваюсь на практике: некоторые коллеги отговаривают женщин от исследования на ВПЧ, мол, зачем вам это нужно. При таком отношении нивелируются усилия государства, которое готово вкладываться и в скрининг, и в вакцинацию".

Почему так важна прививка?

Почти шесть тысяч белорусов подписали петицию Минздраву с просьбой внести прививку от ВПЧ в национальный календарь. "Вакцинация девочек в возрасте 12-13 лет позволит избежать 87% случаев заболевания", - указывали авторы в обращении.

После длительных обсуждений принято положительное решение. С 2025 года девочек будут прививать от ВПЧ в возрасте 11 лет, сообщила на пресс-конференции представитель Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич: "Решение принято исходя из эффективности иммунизации в плане предупреждения возникновения рака шейки матки". В 11 лет детям проводят иммунизацию против дифтерии и столбняка. Чтобы не делать дополнительный визит в поликлинику, можно совместить прививки, решили в Минздраве.

Заведующая лабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Ольга Матылевич подчеркнула, что прививка от ВПЧ имеет глобальное значение. "Принято считать, что ВПЧ-вакцинация имеет отношение к раку шейки матки, но важно отметить, что у женщин к ВПЧ-ассоциируемым онкозаболеваниям относят еще опухоли наружных половых органов, вульвы и влагалища, аногенитальную область и орофарингеальную, - пояснила специалист. - У мужчин также есть ВПЧ-ассоциируемые заболевания - рак ануса, полового члена, полости рта и гортани, поэтому вакцинация приобретает особое значение и имеет гендерно независимую принадлежность".

Матылевич рассказала, что в мире от ВПЧ вакцинируют с 2006 года, за это время была доказана высокая эффективность прививки. Одной из первых ввела национальную программу вакцинации от ВПЧ Австралия. "Используемые в Австралии ВПЧ-вакцинация и скрининг рака шейки матки приводят к тому, что в ближайшие годы заболеваемость раком шейки матки на этом континенте приблизится к 4 на 100 тысяч женского населения, что уже не является проблемой здравоохранения. В Беларуси заболеваемость РШМ пока еще в пределах 12 на 100 тысяч женского населения, поэтому категорически важную роль приобретает вакцинация".

Не помешают ли санкции получать вакцину?

В 45 странах европейского региона ВОЗ прививки против ВПЧ доступны для всех девочек 9-14 лет, постепенно вакцинацию расширяют и на мальчиков. Так, белорусские дети, которые с родителями переехали в Литву, Польшу и Грузию и застрахованы там, могут получить бесплатную прививку наравне с местными подростками.

В Беларуси такие прививки пока платные - около 250 евро. Поскольку вакцинация против ВПЧ не входит в национальный календарь прививок, поликлиники проводят опросы среди населения и на основе этих данных закупают вакцины за счет средств местных бюджетов и организаций здравоохранения, а потом продают пациентам. Лист ожидания растягивается на несколько месяцев.

По данным ВОЗ, вакцинация способствует снижению заболеваемости на 90% Фото: Lian Yi/Xinhua/dpa/picture alliance

"Минздрав предпринимает огромные усилия, со стороны государства - это серьезное снятие финансового бремени с родителей", - заявила Ольга Матылевич. Во сколько государству обойдется вакцинация от ВПЧ, в Минздраве не уточняют.

Пока в Беларуси прививать будут только девочек 11 лет, для остальных, в том числе мальчиков-подростков, взрослых пациентов прививка останется платной. Речь идет о двух вакцинах - из США, которую можно использовать до 45 лет, и из Бельгии, которую можно использовать до 25 лет.

Не помешают ли санкции вакцинации? Западные страны не вводили ограничения по медицинской части. Напротив, в решениях о введении санкций отмечается, что запрет не касается медицинских изделий и препаратов. И хотя некоторые европейские производители приостановили поставки, обе вакцины от ВПЧ, по данным Минздрава, продолжают поступать в Беларусь.