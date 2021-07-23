 Власти Беларуси закрывают ″Имена″, лишая помощи тысячи белорусов | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 05.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Власти Беларуси закрывают "Имена", лишая помощи тысячи белорусов

В Беларуси ликвидируют некоммерческую благотворительную медиаплатформу "Имена", которая помогала тысячам нуждающихся. DW - о последствиях этого решения властей.

Пожилая женщина просит милостыню в Минске

"Имена" помогала людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

"У всех бездомных - две основные проблемы. Это, во-первых, еда, во-вторых, одежда. Есть добрые люди, но они не знают, как помочь. Основные деньги идут от проекта "Имена", - рассказывает в репортаже, посвященном проекту "Помощь бездомным", Артем. Мужчина в свое время оказался на улице из-за долгов за коммунальные услуги.

Он жил в подвале, в лесу, потом узнал о проекте, приехал получить помощь и остался, чтобы помогать повару. Как Артем будет жить дальше, сказать сложно. 23 июля Мингорисполком вынес решение о ликвидации во внесудебном порядке некоммерческой благотворительной медиаплатформы "Имена", которая почти на 100% финансировала проект.

За 5 лет существования "Имена" собрали около 7 миллионов белорусских рублей (около 3 млн долларов по среднегодовому курсу Нацбанка РБ - Ред.) пожертвований, помогли и пока еще продолжают помогать более чем 47 тысячам людей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. DW поговорила с руководителями платформы и теми, кому она помогает.

Причина ликвидации - отсутствие предпринимательской деятельности

"Имена" стали одной из десятков некоммерческих организаций, ликвидированных белорусскими властями в последние недели. "Мы пять лет работали, запустили более 40 общественно значимых проектов, тысячи людей получили помощь, но она им необходима и дальше", - говорит основательница "Имен" Катерина Синюк и добавляет, что намерена оспаривать решение о ликвидации медиаплатформы в суде.

Катерина Сергеева (слева) и Катерина Синюк

Катерина Сергеева (слева) и Катерина Синюк

Официальная причина ликвидации - отсутствие предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев (по закону, некоммерческое учреждение и не должно получать прибыль - Ред). "Следственный комитет арестовал наши счета, поэтому мы не можем никого уволить и сделать расчет по зарплате, в принципе, не можем сейчас осуществлять никакие расходные операции и проводить процесс ликвидации так, как это должно происходить", - отмечает директор организации Катерина Сергеева.

От ликвидации "Имен", по словам Катерины Синюк, больше всего пострадают проекты, для которых благотворительная платформа была либо единственным, либо основным источником финансирования.

Проект "Патронажная служба в регионах" Белорусского общества Красного Креста, поддерживается и государством, но в 8 районах страны работу медсестер, которые ухаживают за стариками, практически на 100% оплачивали "Имена". Как и инициативу "Дома для детей с онкологией", благодаря которой родителям, чьи дети болеют раком и лечатся в Минске, есть, где остановиться на время лечения.

Под угрозой проекты паллиативной помощи

Еще два проекта, оказавшиеся под угрозой закрытия, связаны с паллиативной помощью: "Выездная служба Белорусского детского хосписа" и "Помощь молодым взрослым с неизлечимыми заболеваниями". "Выездная служба Белорусского детского хосписа - это врачи, которые ездили в регионы и там помогали тяжело больным детям, специалисты с уникальным опытом. Также мы помогали пациентам лекарствами и специальным оборудованием", - говорит Катерина Синюк.

Ликвидация "Имен" стала неожиданностью для Белорусского детского хосписа, признается замдиректора организации Наталья Неборская: "Имена" помогали нам развивать абилитацию в регионах. Мы общественная организация, у нас нет государственной поддержки, наш хоспис работает только за счет пожертвований, гражданское общество отзывается, надеюсь, что и сейчас найдем спонсоров, которые смогут поддержать эти программы".

Спасатели Ангела уносят человека

"Ангел" за работой

Обращаться за помощью намерен и поисково-спасательный отряд "Ангел", который ищет заблудившихся в лесу и пропавших без вести людей. "Мы потеряли большую часть средств существования: на обслуживание техники, зарплату сотрудникам, аренду помещения. Это траты, которые напрямую не сопряжены с выездами и помощью в поиске людей, но ложатся на организацию ежедневно", - рассказывает руководитель "Ангела" Сергей Ковган.

Он добавляет, что не понимает причины закрытия платформы: "Уникальность и эффективность "Имен" в том, что понятным языком людям рассказывали о конкретных ситуациях, с которыми сталкивается общество, и что благодаря всем неравнодушным, эти вопросы решаются, что каждый может быть причастен добру".

"Не бывает, чтобы государство целиком решало социальные проблемы"

Проект "Помощь бездомным" помогает людям, оказавшимся на улице: кормит их, восстанавливает документы, регистрацию, обеспечивает одеждой, лекарствами.

Команда Имен

Команда "Имен"

"На деньги от "Имен" мы закупали продукты, арендовали помещение, готовили ​горячие блюда, оплачивали госпошлины за паспорт и регистрацию, чтобы бездомные смогли ночевать не на улице, не в подвале, ​а в государственном учреждении "Дом ночного пребывания". ​Они такие же граждане, как и все остальные, - рассказывает координатор проекта по общим вопросам Елена. - Вдруг откликнутся какие-то гуманитарные организации в Германии, которые могли бы нам помочь. Ведь речь о людях - ежедневно не менее 50 человек могли поесть у нас хотя бы один раз в день".

Отсутствие международной помощи, а также ликвидация такого инфраструктурного проекта как "Имена", который аккумулировал пожертвования на социальные нужды внутри страны, приближает Беларусь к социальной катастрофе, считает Катерина Синюк: "Имена" все 5 лет существовали исключительно на деньги простых людей и социально ответственных компаний. А теперь окно возможностей помогать нуждающимся сужается до критического размера: нельзя развивать и стимулировать внутреннее финансирование, и при этом международным донорам при разрушении всего сектора НКО будет очень сложно поддерживать любые социальные проекты. Ни в одной цивилизованной стране не бывает, чтобы государство целиком решало социальные проблемы, это просто нереально".

Смотрите также:

  • Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс демократии

    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

  • Мужчина кладет пачку долларов в карман

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень восприятия коррупции

    Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

  • Человек смотрит в бинокль

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Условия для ведения бизнеса

    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

  • Женщина в пекарне

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Гендерное неравенство

    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

  • Один из торговых центров в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни

    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

  • Демонстрация в Минске, участники которой требуют освободить журналистов

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень свободы СМИ

    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

  • Танки на военном параде в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Всемирный индекс счастья

    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 08:07

Активистка из Беларуси – о протестах, репрессиях, солидарности и эмиграции

Аудио- и видеофайлы по теме

Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? | Ток-шоу DW "В самую точку"  

Беляцкий: уровень репрессий в Беларуси зашкаливает  

Также по теме

15.11.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - NOVEMBER 15, 2020: Officers of an OMON special police unit detain a participant in the March of the Brave protest event in the city centre. The August 9 presidential election earned Alexander Lukashenko his sixth consecutive term and sparked mass protests in Minsk and across other Belarusian cities. Stringer/TASS Foto: Stringer/TASS/dpa |

В Беларуси ликвидируют более десятка НКО 23.07.2021

По данным Единого реестра юрлиц Беларуси, сейчас "в процессе ликвидации" в стране находятся 12 некоммерческих организаций.

Nach der Verkündung des Wahlsieges von Lukaschenko sind tausende Weißrussen auf die Straßen gegangen. Proteste wurden von der Polizei mit Gewalt aufgelöst, was die Natur des Lukashenko-Regimes demonstriert. Jahr/Ort: Moskau, 10.08.2020

Разгром белорусских НПО: "Государство идет ва-банк" 29.07.2021

В Беларуси власти ликвидируют не менее 56 неправительственных организаций (НПО), сообщил правозащитный центр "Весна". Каковы причины и какими будут последствия? Об этом - у DW.

Hospitz im Grodno, Belarus --- 24.11.2020 --- ***NUR zur aktuellen Berichterstattung zu benutzen!!!***

За что в Беларуси власти преследуют Гродненский детский хоспис? 26.11.2020

Проверки милиции и санэпидемстанции, давление на сотрудников и спонсоров - из-за беспрецедентного преследования хоспис в Гродно с трудом выполняет свои функции по оказанию паллиативной помощи больным детям.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину  

Беларусь покинул еще один спортсмен  

Правозащитники: Западные корпорации финансируют пропаганду Лукашенко  