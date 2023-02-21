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Белорусский силовик с флагом у Дворца РеспубликиФото: Nataliya Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance
Права человекаБеларусь

Депутаты РБ одобрили закон о казни чиновников за госизмену

Олег Соколенко
50 мин. назад

Новый закон устанавливает в Беларуси штрафы за "антигосударственные" преступления и сроки задержания подозреваемых в них.

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Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента РБ) одобрили во втором, окончательном чтении проект закона о введении для чиновников смертной казни за госизмену. Документ также устанавливает размер штрафа за "антигосударственные" преступления в пределах от 500 до 50 000 базовых величин (одна базовая величина равняется 37 белорусским рублям, или, по текущему курсу Нацбанка Беларуси, 980 российским).

Кроме того, в законопроекте прописано увеличение срока задержания подозреваемых в случае ряда "антигосударственных преступлений", таких как шпионаж и госизмена, до 10 суток, а срока предъявления обвинения - до 20 суток с момента задержания. Это обосновывается тем, что предусмотренных действующим законодательством 72 часов в таких случаях бывает "недостаточно". Также вводится ответственность за распространение "заведомо ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси".

Теперь документ должна одобрить также и верхняя палата белорусского парламента - Совет Республики. После этого он поступит на подпись к правителю страны Александру Лукашенко.

Эксперты: Лукашенко готовится к возможному вступлению в войну

В пресс-службе нижней палаты парламента РБ заявили, что цель изменения законодательства - "оказание сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрация решительной борьбы с изменой государству".

Белорусские эксперты, опрошенные DW, считают, что введение смертной казни для чиновников призвано запугать властную вертикаль и все общество в преддверии возможной мобилизации и вступления Беларуси в войну с Украиной. "Лукашенко всегда действует по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Он говорит: "Смотрите, ребята, мы в сложной ситуации, отступать некуда, если что, я вас поубиваю", - прокомментировал ситуацию советник по правовым вопросам Народного антикризисного управления (НАУ) Михаил Кирилюк.

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