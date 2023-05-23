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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
КонфликтыРоссия

Белгородский губернатор: У меня много вопросов к Минобороны

Даниил Сотников
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 мая.

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На 455-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 24 мая (время московское).

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Губернатор Белгородской области сообщил о сброшенном с беспилотника взрывном устройстве в областном центре. "В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля", - написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

Белгородский губернатор: У меня много вопросов к Минобороны

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во "ВКонтакте" заявил, что у него есть много вопросов к министерству обороны в связи с атакой вооруженной группировки на приграничные районы. "Почему дырявая граница? Разве нельзя попросить Минобороны усилить безопасность региона, если у нас все плохо?", - спросил у Гладкова один из зрителей трансляции.

"Я с вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к министерству обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно", - ответил губернатор. "Нужно сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены. Обеспечение безопасности жителей Белгородской области - это главная задача, которую должны нести все силовые структуры", - добавил он.

Хроника событий 23 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 мая 00.00 - 13.59 >>>

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