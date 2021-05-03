Беларусь попросила Россию экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш, неоднократно участвовавшую в акциях протеста возле белорусского посольства в Москве. В отношении Агурбаш возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента), сообщила генпрокуратура Беларуси в понедельник, 5 июля.
По версии надзорного ведомства, Агурбаш с августа 2020 года размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении "сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя РБ".
Певице также инкриминируется публикация в интернете сведений, содержащих оскорбления президента Беларуси, "соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений".
Заявление певицы
Анжелика Агурбаш ранее сама сообщила о возбуждении против нее уголовных дел в Беларуси. С чем конкретно связаны эти обвинения, певица не уточнила. "Похоже, Лукашенко не остановится, пока не уничтожит всех нас, наши жизни, судьбы и наше будущее. И наше дальнейшее бездействие и промедление может обернуться настоящей катастрофой для Беларуси", - сказала Агурбаш в своем видеообращении.
Она призвала все политические движения, партии и "небезразличных людей" объединить усилия, чтобы добиться всенародного референдума и обсуждения нового проекта Конституции Беларуси.
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Автор: Ольга Верасович