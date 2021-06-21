 ″Бегство, изгнание, примирение″. Новый документационный центр в Берлине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.06.2021

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Культура и стиль жизни

"Бегство, изгнание, примирение". Новый документационный центр в Берлине

Этот центр рассказывает о бегстве и изгнании - не только 14-ти миллионов немцев после Второй мировой войны, но и о беженцах в наши дни.

В экспозиции нового документационного центра

В конце Второй мировой войны Штефану Фергеру (Stefan Ferger) было 14 лет. Вместе с родителями, этническими немцами, он жил в северной части Сербии, входившей тогда в состав Югославии. Штефан должен был скоро пойти в интернат, но в одночасье все они были вынуждены бежать от приближавшейся Красной Армии - направиться в Верхнюю Австрию.

История этой семьи - лишь одна из многих, о которых рассказывается в новом документационном центре "Бегство, изгнание, примирение" ("Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung") в Берлине, посвященном самой темной странице немецкой истории - временам национал-социализма и последствиям этой диктатуры для 14 миллионов этнических немцев из Восточной Европы, а также судьбам людей по всему миру, вынужденных в наши дни покидать родные места из-за войн и конфликтов.

"Понять, что значит потерять"

Документационный центр фонда "Бегство, изгнание, примирение" расположен всего в полутора километрах от берлинского Мемориала жертв Холокоста - пожалуй, самого известного места в Германии, напоминающего о зловещих преступлениях национал-социализма. К участникам открытия центра в понедельник, 21 июня, по видео обратилась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Обращение Ангелы Меркель

Обращение Ангелы Меркель

Документационный центр возглавила немецкий ученый-историк Гундула Бавендамм (Gundula Bavendamm). По ее словам, он призван выполнять функцию образовательного учреждения и мемориального комплекса. "В этом документационном центре рассказывается о бегстве и изгнании немцев, но также речь идет и о многих других народах", - отметила она. И главное, что проходит здесь красной нитью, подчеркивает Гундула Бавендамм, - это "понять, что значит потерять".

Свыше пяти тысяч квадратных метров составляет общая площадь экспозиции, где представлены как различные объекты, так и стенды с информационным материалом, видео со свидетельствами очевидцев. На втором этаже постоянной экспозиции посетителей ожидает рассказ об истории вынужденной миграции в Европе и других регионах мира - вплоть до бегства жителей из Сирии или представителей мусульманской народности рохинджа из населенной преимущественно буддистами Мьянмы.

Гундула Бавендамм

Гундула Бавендамм

Далее следует раздел, посвященный периоду нацистской диктатуры, Холокосту, а также освещающий роль союзников по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. На третьем этаже представлены экспонаты, рассказывающие о судьбе 14 миллионов этнических немцев, потерявших свою родину на востоке Европы. В третьем тематическом разделе речь идет о прибытии и распределении перемещенных лиц по четырем оккупационным зонам, на которые союзники после войны разделили Германию.

Перемещенные лица

Германские нацисты развязали в Европе и в мире разрушительную войну, которая стоила жизни десяткам миллионов людей. Когда война подходила к концу, многие немцы на востоке Европы, а также большое количество поляков и венгров были изгнаны из своих родных мест и стали беженцами. Так называемые "перемещенные лица" были вынуждены бежать на Запад - в том числе, в Германию. К примеру, примерно четверть жителей советской оккупационной зоны после войны составляли беженцы. И рады им там вовсе не были - что, впрочем, вполне понятно: после войны здесь царили голод, разруха и нищета.

Экспонаты в новом центре

Экспонаты в новом центре

Одна из витрин в экспозиции нового документационного центра

Одна из витрин в экспозиции нового документационного центра

Многие из тех, кто попал в западную часть Германии, позже объединились в так называемые союзы земляков и союзы изгнанных, которые в большинстве своем придерживались очень консервативных взглядов. В первые годы существования ФРГ перемещенные лица и беженцы составляли свыше 20 процентов избирателей. В ГДР вновь прибывших изгнанников называли "переселенцами". Поначалу они получали помощь в интеграции. Но в начале 1950-х годов на эти темы практически было наложено табу.

Спорный проект

Открытие этой экспозиции стало результатом долгих и сложных процессов. Дело в том, что с тех пор, как родилась идея создания такого центра, прошло 22 года. Слишком много политических споров вызывали вопросы, касающиеся бегства или депортации людей в результате войн и конфликтов. Одной из тех, кто выступал за открытие подобного документационного центра, была пользовавшаяся в свое время значительным влиянием немецкий политик, бывший христианский демократ Эрика Штайнбах (Erika Steinbach), на протяжении многих лет являвшаяся депутатом бундестага, а также возглавлявшая Союз изгнанных, насчитывающий около 1,3 миллиона членов.

Принудительное переселение. Карта в документационном центре

Принудительное переселение. Карта в документационном центре

Свою идею она озвучила еще в конце 1990-х годов. Однако инициированный проект стал предметом длительного спора, который привел к дипломатическим разногласиям с соседними государствами - такими, как Чехия и, в первую очередь, Польша: там считали, что с созданием такого центра предпринимается попытка представить изгнанных немцев в роли жертв и таким образом отвлечь внимание общественности от их вины за преступления, содеянные во времена нацизма.

В 2008 году германский бундестаг принял решение о создании фонда "Бегство, изгнание, примирение". Штайнбах утратила свое влияние. В 2017 году она вышла из состава Христианско-демократического союза и с тех пор поддерживает право-популистскую партию "Альтернатива для Германии". На открытие документационного центра ее не пригласили.

Ради примирения немцев с самими собой

В Совет учредителей нового документационного центра входят представители правительства, церквей, Союза изгнанных, политических партий. В их числе депутат бундестага Штефан Майер (Stephan Mayer). Отвечая на вопрос DW о том, какое значение для него имеет создание такого учреждения, политик прямо говорит: этот центр ему важен "как внуку судетских немцев". Согласно его мнению, его создание способствует "примирению немцев с самими собой". По его словам, важно и то, что у ставших в свое время изгнанниками людей, наконец, появилось место, где "хранят память о судьбах миллионов таких, как они".

На пресс-конференции по случаю открытия документационного центра его директора Гундулу Бавендамм спросили, почему его создание так затянулось. Для осмысления "болезненной главы" своей истории "обществу зачастую требуется определенное время", так ответила на этот вопрос немецкий историк. Для посетителей центр открывается с 23 июня. Вход свободный.

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  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

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  • Нюрнбергский процесс

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    Мемориальный музей

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    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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