 Меркель открыла центр ″Бегство, изгнание, примирение″ в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 21.06.2021

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Германия

Меркель открыла центр "Бегство, изгнание, примирение" в Берлине

Центр "Бегство, изгнание, примирение" посвящен судьбам около 14 млн немцев, вынужденных в результате Второй мировой войны покинуть свои дома в странах Восточной Европы.

Документальный центр Побег, изгнание, примирение в Берлине

Документальный центр "Побег, изгнание, примирение" в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 21 июня, приняла участие в открытии документального центра "Бегство, изгнание, примирение" ("Flucht, Vertreibung, Versöhnung") в районе Кройцберг в Берлине. Выставка, библиотека и архив посвящены, в частности, судьбам около 14 млн немцев, вынужденных в результате Второй мировой войны покинуть свои дома в странах Восточной Европы и интегрироваться в Федеративной Республике Германия и в ГДР. Центр также предоставляет информацию о других формах принудительной миграции в XX веке в Европе, а также на современном этапе - из Сирии и Мьянмы.

На открытии присутствовали также послы Польши, Чехии и Венгрии. По словам Меркель, создание подобного культурного учреждения закрывает "пробел в проработке исторического" наследия Германии. Факты высылки и изгнания долгое время "замалчивали" в ГДР и "в значительной степени игнорировали" в ФРГ, добавила она. По мнению канцлера, "решающее значение" имеет тот факт, что указанные эпизоды "представлены не изолированно", а с учетом того, как на них повлияли преступления национал-социалистов. 

Постоянная экспозиция, специальные выставки и библиотека с архивом

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) в свою очередь напомнила, что центр располагается в непосредственной близости от музея "Топография террора" (Topographie des Terrors), посвященного преступным деяниям нацистов, и Мемориала жертвам Холокоста.

В центре площадью около 6000 квадратных метров разместились постоянная экспозиция и специальные выставки, библиотека с архивом, помещения для образовательных мероприятий, "Комната тишины", музейный магазин и ресторан. Инициатива создания объекта исходила от Союза изгнанных (BdV) - организации, которая защищает интересы немцев, вынужденно покинувших места проживания после Второй мировой войны.

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  • Огородная идиллия у Берлинской стены (июль 1990)

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  • Немного лирики (октябрь 1990)

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  • Жить рядом с “полосой смерти” (апрель 1990)

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    Жилые дома, возвышающиеся прямо рядом с Берлинской стеной, - такое не было редкостью в разделенном Берлине. Так, жители домов, располагавшихся у станции Волланкштрассе в восточноберлинском районе Панков, видели из своих окон "полосу смерти", за которой находился западноберлинский район Веддинг.

  • Сторожевая вышка и заградительные рогатки (апрель 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Сторожевая вышка и заградительные рогатки (апрель 1990 года)

    Микрорайон Штайнштюккен в составе округа Целендорф получил известность как единственный постоянно обитаемый эксклав Западного Берлина. Его окружал потсдамский район Бабельсберг, относившийся к ГДР. Граница там охранялась особенно тщательно. Со смотровой башни солдаты вели наблюдение во всех направлениях.

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    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Скелет из бетона (июль 1990 года)

    После падения Берлинской стены к ней съехались охотники за сувенирами - так называемые "стенные дятлы" (Mauerspechte). Они быстро растащили по кусочкам все из того, что осталось от символа холодной войны. Одни собирали фрагменты Стены просто на память, другие - на продажу.

  • Станция метро Унтер-ден-Линден (февраль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Станция метро Унтер-ден-Линден (февраль 1990 года)

    С разделением Берлина 16 станций его метрополитена стали бездействующими. Поезда там не останавливались. В затемненных подземных вестибюлях этих станций-призраков установили пограничные посты, где круглосуточно вели дозор военные. Одной из таких станций была Унтер-ден-Линден. После падения Стены она стала носить название "Бранденбургские ворота". Авторы: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева

    Автор: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева


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