Меркель открыла центр "Бегство, изгнание, примирение" в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 21 июня, приняла участие в открытии документального центра "Бегство, изгнание, примирение" ("Flucht, Vertreibung, Versöhnung") в районе Кройцберг в Берлине. Выставка, библиотека и архив посвящены, в частности, судьбам около 14 млн немцев, вынужденных в результате Второй мировой войны покинуть свои дома в странах Восточной Европы и интегрироваться в Федеративной Республике Германия и в ГДР. Центр также предоставляет информацию о других формах принудительной миграции в XX веке в Европе, а также на современном этапе - из Сирии и Мьянмы.
На открытии присутствовали также послы Польши, Чехии и Венгрии. По словам Меркель, создание подобного культурного учреждения закрывает "пробел в проработке исторического" наследия Германии. Факты высылки и изгнания долгое время "замалчивали" в ГДР и "в значительной степени игнорировали" в ФРГ, добавила она. По мнению канцлера, "решающее значение" имеет тот факт, что указанные эпизоды "представлены не изолированно", а с учетом того, как на них повлияли преступления национал-социалистов.
Постоянная экспозиция, специальные выставки и библиотека с архивом
Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) в свою очередь напомнила, что центр располагается в непосредственной близости от музея "Топография террора" (Topographie des Terrors), посвященного преступным деяниям нацистов, и Мемориала жертвам Холокоста.
В центре площадью около 6000 квадратных метров разместились постоянная экспозиция и специальные выставки, библиотека с архивом, помещения для образовательных мероприятий, "Комната тишины", музейный магазин и ресторан. Инициатива создания объекта исходила от Союза изгнанных (BdV) - организации, которая защищает интересы немцев, вынужденно покинувших места проживания после Второй мировой войны.
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Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника
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Автор: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева